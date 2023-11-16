5 глобальных катастроф, которые стирали с лица земли города и изменяли мир до неузнаваемости

Катаклизмы сильнее всего изменившие облик мира.

1. Извержение вулкана Санторин

Событие стало прообразом Атлантиды.

2. Извержение вулкана Везувий

Это был последний день.

3. Извержение вулкана Кракатау

Ужасный по своим масштабам катаклизм.

4. Землетрясение в Шэньси

Сильнейшее землетрясение в истории.

5. Великое китайское наводнение

Во все времена Поднебесная страдала от наводнений.