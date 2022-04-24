Похлеще Калигулы: шокирующие развлечения римского императора Луция Коммода

Имя Калигулы стало синонимом разврата и насилия, царивших при дворе императора. Однако в Римской империи были и другие, не менее беспощадные, жестокие и порочные правители, которые по количеству своих «подвигов» могли бы соперничать с Калигулой. Одним из них был Луций Элий Аврелий Коммод, прославившийся распутством, хищениями из государственной казны и любовью к развлечениям. Он появился на свет в один день с Калигулой, 31 августа, но только спустя полтора столетия.











Голова статуи императора Коммода в образе Грекулеса. Дворец Консерваторов. Музеи Капитолия, Рим



31 августа 161 г. у римского императора-философа Марка Аврелия родился сын, которого решили назвать в честь соправителя отца, Луция Вера. У Луция Коммода были все шансы продолжить династию «пяти добрых императоров», которые правили до него: лучшие учителя обучали мальчика философии, литературе, риторике, но к этим наукам он проявлял мало интереса. Куда больше его увлекали гладиаторские бои, пение и танцы. Уже с юности проявились дурные задатки характера Коммода: он был бесчестным, развратным и жестоким. В 12 лет он потребовал сжечь в печи банщика, который по неосторожности перегрел ему воду для мытья.







Э. Делакруа. Марк Аврелий перед смертью передаёт власть Коммоду, 1844



До смерти Марка Аврелия Коммод был его соправителем, а после вся власть перешла к нему. Вступив на престол, он отказался от захвата новых территорий, начатого отцом, заключил мир с даками и сарматами, потерял отвоеванные Марком Аврелием земли за Дунаем.

В первое время его политика вызывала одобрение в народе, так как он использовал популистские методы, часто устраивал масштабные праздники. Однако вскоре стало слишком заметно то, что государственными делами новый император не занимается вовсе, все свое время посвящая развлечениям. Казна быстро оскудевала, делами империи занимались его фавориты.Римский император Коммод. Фигурка производства Pegaso ModelsРазвлекался Коммод с императорским размахом: в его гареме было около трехсот женщин и столько же мужчин . Он любил, нарядившись возницей, управлять колесницами и пировать с гладиаторами. Коммод сам неоднократно принимал участие в гладиаторских боях, хотя выступление свободных граждан на гладиаторской арене считалось бесчестьем. Император провел 735 битв, из которых всегда выходил победителем – во-первых, потому, что сам прекрасно владел мечом, во-вторых, другие гладиаторы не смели оказывать сопротивление императору. Когда Коммод на сцене побеждал очередного противника или забивал животных, сенаторы должны были кричать: «Ты – бог, ты – первый, ты – самый удачливый из людей! Ты – победитель и всегда будешь победителем!».Правитель Рима КоммодУ Коммода было своеобразное чувство юмора: он любил подавать гостям фекалии в изысканных блюдах, играть во врача, препарируя живых людей, носить женскую одежду. Однажды он заставил префекта претории Юлиана плясать голым с измазанным лицом перед своими наложницами и бить в кимвалы.Монеты с изображением КоммодаПока император предавался разврату и участвовал в гладиаторских боях, Римом правил префект претория Тигидий Перенн. Он всячески поощрял распутство Коммода, укрепляя тем временем свою власть. Перенн оклеветал приближенных императора, и тот казнил всех подозреваемых в заговоре. Но вскоре и сам Перенн был обвинен в подготовке покушения на жизнь Коммода и казнен вместе со своим сыном.Коммод в образе ГеркулесаИмператорской власти Коммоду вскоре оказалось недостаточно, и он потребовал своего обожествления. Он был поклонником восточных культов – носил на голове изображение бога Анубиса, появлялся в одеянии жреца Изиды. В последние годы отождествлял себя с Геркулесом, сыном Юпитера, и приказывал так себя именовать . В 190 г. он объявил Рим своей личной колонией и переименовал его в Коммодиану, или Город Коммода.Кадр из фильма *Гладиатор* , 2000В 193 г. против Коммода созрел новый заговор, и на этот раз он оказался результативным. Любовница императора Марция попыталась его отравить, но яд не дал ожидаемого эффекта , и Коммода задушил атлет Нарцисс – раб, с которым тот занимался борьбой. Сенат тут же объявил Коммода «врагом отечества», позже к власти пришел Септимий Север, причисливший предшественника к богам – для того, чтобы заручиться поддержкой его могущественной семьи.Хоакин Феникс в роли императора Коммода в фильме *Гладиатор* , 2000Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)