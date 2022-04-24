Как выглядят самые удобные ножи для кухни

Лучшие ножи для кухни.
Нож – это первый инструмент, который должен быть на каждой кухне. Об этом знает всякий повар и всякая хозяйка. Без хорошего ножа на кухне толку будет мало. По счастью, дизайнеры и конструкторы то и дело спешат побаловать любителей готовки самыми разнообразными новинками. О лучших из них, и наиболее интересных за последнее время, сейчас и пойдет речь.
1. ChefsTalk Knife
Самая лучшая сталь в мире.
Выглядит этот нож, как достаточно заурядный инструмент для работы на кухне с продуктами питания. Создан он был компанией Germancut. Истинное достоинство этого ножа заключается в том, что его лезвие сделано из настоящей дамасской стали, а ручка изготовлена из натурального дерева. Настоящее украшение для любой кухни!
2. DIY Butcher Kit
Потрясающий набор, в котором есть все, что нужно.
Не отдельный нож, а целый разделочный набор из 7 предметов! Ножи на любой вкус и для любого дела, а также инструмент для их заточки. Все это укладывается в удобнейшую сумку, благодаря которой набор можно брать вместе с собой куда угодно, в том числе на природу.
3. Del Ben Primitive Knife
Как завещали предки.
Название абсолютно не стандартного ножа Del Ben Primitive Knife говорит само за себя. Этот инструмент создан «по заветам предков» и напоминает резаки, которыми пользовались люди на заре появления нашей цивилизации! Несмотря на ужасно примитивную форму и конструкцию, этот нож невероятно удобный разделочный инструмент.
4. 7 Piece Titanum Coated Set
С титановым покрытием.
Другой набор ножей из 7 предметов, на сей раз примечательный тем, что имеет высококачественное титановое покрытие. Ножи не только прекрасно режут, но еще и выглядят более, чем достойно. Такие «инструменты» будет не стыдно держать на своей кухне. Приятным дополнением является пластиковая полупрозрачная подставка.
5. Deglon Meeting Knife Set
Вкладываются друг в друга.
А этот набор ножей из высококачественной стали выполняет не столько практическую, сколько эстетическую функцию. Изюминка набора заключается в необычной конструкции. Ножи организованы по принципу Фибоначчи – каждый следующий вкладывается в предыдущий. В наборе есть ножи для самых разных кухонных дел.
6. Buck Travelmate Kit
Такой набор не даст есть руками.
Не совсем нож, или скорее – не только нож. Данный набор пригодится не только на кухне, но и в путешествии. Иметь такой в бардачке автомобиля или сумке рекомендуется всем, кто ведет чрезвычайно занятой образ жизни.
Подробнее читаем здесь.
7. Heinnie Haynes Carabiner Knife
Нож-открывашка это то самое, чего еще не хватает на кухне.
В заключение еще один небольшой карманный нож, который также может найти свое применение и на кухне. Все дело в том, что помимо лезвия у Heinnie Haynes Carabiner Knife есть открывалка, которую так часто каждый из нас теряет среди другой посуды и столовых принадлежностей. Однозначно, стоит взять на вооружение.
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