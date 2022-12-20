6 прекрасных мест на Земле, которые похожи на пейзажи с других планет

Пожалуй, нет такого человека, который бы никогда не задумывался о том, как выглядят пейзажи других планет. А при довольно ограниченном количестве реальных изображений, которые мы сегодня можем себе позволить, то воображение большинства из нас зачастую рисует что-то похожее на те виды, что мы можем регулярно наблюдать в научно-фантастических фильмах. Вот только далеко не каждый из нас знает, что очень часть все эти красоты не являются продуктом компьютерной графики, а сняты с натуры на нашей родной третьей планете от Солнца. Вашему вниманию «шестёрка» потрясающих мест на Земле, которые похожи на пейзажи с других планет.
1. Гигантские кристаллы: космическая научно-фантастическая локация - шахта Найка, Хрустальные пещеры, Мексика
Полностью реальный, а, главное - абсолютно земной пейзаж. /Фото: nat-geo.ru
Глядя на фото выше, может справедливо показаться, будто на нем изображен кадр из какого-нибудь научно-фантастического фильма, где группа астронавтов изучает ядро далекой планеты. Вот только на самом деле никакая компьютерная графика этого места не касалась. А находится этот уникальный пейзаж в Мексике, в необычном месте под названием Cueva de los Cristales - Пещера кристаллов, расположенной в 300 метрах под землей в шахте Найка.
2. Серные окрестности вулкана Ластаррия, пустыня Атакама, Южная Америка
Действительно похоже на пейзаж необитаемой планеты. /Фото: redbull.com
Отличная живописная местность для того, чтобы вообразить поверхность другой планеты, расположена и на территории южноамериканского континента. Так, в Чили можно найти вулкан Ластаррия, который находится в пустыне Атакама. Его главная особенность - это пары серы, которые окутывают желтым туманом близлежащие окрестности.
3. Изумрудное озеро, Новая Зеландия
Похоже на инопланетные кратеры. /Фото: travelzoo.com
Существование кратеров на других планетах - факт неоспоримый. Но ведь они вполне могут быть наполненными какими-либо жидкостями, которые могут быть весьма опасными для человека. А вот на нашей планете есть такое место, которое может наглядно продемонстрировать, как может выглядеть такой пейзаж в космосе. Чтобы его видеть, достаточно совершить одно путешествие в Новую Зеландию, к знаменитому Изумрудному озеру.
4. Неземные горы, Керлингарфьолл, Исландия
Исландский внеземной пейзаж. /Фото: atraccion360.com
Еще одно отличное место, поразительно похожее на негостеприимную поверхность необитаемой планеты в глубинах космоса, можно найти в Исландии. Это и неудивительно, ведь именно в данной стране наблюдается регулярная вулканическая активность. В частности, там происходят выбросы уже упомянутой серы, как например, в месте под названием Керлингафьолль.
Интересный факт: «внеземной» пейзаж этого районе уже успел сняться в фильме. Речь идет о приквеле к картине «Чужой» - «Прометей», создателей которого живописная местность полностью удовлетворила.
5. Структура Ришат, Сахара, Мавритания
Поразительная в своей неземной красоте местность. /Фото: cnet.com
Пожалуй, один из самых живописных точек на карте нашей третьей планеты от Солнца. Причем охарактеризовать его можно по-разному: в этом месте можно одновременно увидеть и кратер, образовавшийся после падения метеорита или катастрофы космического корабля, или результат влияния неземной энергии, или даже уникальное явление из дальнего уголка Вселенной. А на самом деле, речь идет об...Африке. Именно там, в Мавритании, находится этот нетривиальный объект под названием «Глаз Сахары», который в сущности своей является ришатом - кольцевой геологической структурой.
Это интересно: «Глаз Сахары» имеет настолько бросающийся в глаза внешний вид, что его видно из космоса, а астронавтами используется в качестве опорной точки.
6. Розовое озеро Натрон, Танзания
Больше похоже на Марс, чем на Танзанию. /Фото: slide-share.ru
А вот на территории Танзании находится озеро Натрон, которое по виду скорее напоминает поверхность близлежащей к нам красной планеты. Самая большая достопримечательность этой местности - розовый оттенок обуславливается смесью соли и соды - pH 10,5. Конечно, купаться в таком озере, мягко говоря, неприятно, однако виды до такого живописны, что могут быть популярны не только среди туристов, но и для режиссеров научно-фантастических фильмов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии