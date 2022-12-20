6 прекрасных мест на Земле, которые похожи на пейзажи с других планет

1. Гигантские кристаллы: космическая научно-фантастическая локация - шахта Найка, Хрустальные пещеры, Мексика

Полностью реальный, а, главное - абсолютно земной пейзаж. /Фото: nat-geo.ru

2. Серные окрестности вулкана Ластаррия, пустыня Атакама, Южная Америка

Действительно похоже на пейзаж необитаемой планеты. /Фото: redbull.com

3. Изумрудное озеро, Новая Зеландия

Похоже на инопланетные кратеры. /Фото: travelzoo.com

4. Неземные горы, Керлингарфьолл, Исландия

Исландский внеземной пейзаж. /Фото: atraccion360.com

5. Структура Ришат, Сахара, Мавритания

Поразительная в своей неземной красоте местность. /Фото: cnet.com

6. Розовое озеро Натрон, Танзания

Больше похоже на Марс, чем на Танзанию. /Фото: slide-share.ru