Как соединяются феминизм и ислам в творчестве иранской художницы-революционерки Ширин Нешат

Как Ширин стала революционной диссиденткой

Инфографика: о художнице







Биография Ширин Нешат

Ширин Нешат с родителями / Международное удостоверение студента Нешат / Ширин Нешат с одной из своих картин (конец 80-х гг)

Творчество

Ширин Нешат в процессе создания своих работ и на фоне своих фотографий

Афиша короткометражного фильма «Турбулентность»

Серия фотографий Ширин Нешат «Женщины Аллаха» (Women of Allah) (1993—1997)