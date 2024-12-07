Что подарить на Новый год коллегам, друзьям и родителям

На носу новогодние праздники, а значит, самое время задуматься о том, что подарить коллегам, друзьям и родственникам. Если вы планируете ограничиться символическими презентами, которые не пробьют брешь в вашем кошельке, эта статья для вас. Делимся идеями классных недорогих подарков, которым обрадуются все, кто вас окружает.

Что подарить коллегам?

4. Блокнот для записей

Что подарить родителям?

Что подарить друзьям?

В большинстве коллективов есть традиция обмениваться подарками в канун Нового года. Если вы знаете, чем порадовать людей, с которыми трудитесь вместе, – это здорово. А если нет – ловите подборку классных идей.Ассорти из шоколадных конфет.Возможно, этот подарок может показаться банальным, однако вряд ли кто-то будет спорить, что он всегда актуален. Конфеты являются универсальным презентом на любом праздник, и на Новый год в том числе. Они всегда пригодятся к чаю и поднимут настроение, ведь в шоколаде содержится гормон счастья. Если хочется чего-то оригинального, поищите конфеты в необычных упаковках или выбирайте шоколад ручной работы.Поп-ит – популярная игрушка-антистресс.Спокойная и доброжелательная атмосфера в офисе – залог хорошего настроения. Именно от нее во многом зависит желание идти на работу. Конечно, полностью оградить коллег от нервотрепки, связанной с рабочими моментами, вы не сможете, однако помочь им справиться со стрессами – вполне. Для этого идеально подойдут милые игрушки-антистресс, которые можно сжимать, мять, крутить, теребить в руках. Пять минут такой «терапии», и вот уже человеку не хочется разнести половину кабинета, отказаться от работы с клиентом или написать заявление об уходе. Позаботьтесь о нервной системе своих коллег – они точно скажут вам спасибо.Выбирайте небанальные дизайны кружек.Еще один традиционный подарок, который часто преподносят коллегам. Новогодняя кружка поможет создать праздничное настроение, и всегда пригодится хоть дома, хоть на работе. Однако мы советуем отойти от устаревших вариантов с банальными рисунками и надписями, и выбрать что-то более уютное, стильное и оригинальное. Тогда кружка точно займет почетное место на кухне или рабочем столе, а не будет пылиться на дальней полке шкафа.Блокнот с мотивационной надписью.Симпатичные блокноты пригодятся коллегам не только на работе, но и во многих других ситуациях. Они помогут держать всю важную информацию под рукой, и не ломать голову над тем, куда записать очередное задание от начальника. В паре с блокнотом можно подарить и ручку, чтобы комплект был полным. Выбирайте разновидности с плотной бумагой, качественной обложкой и симпатичным дизайном, который точно оценят по достоинству.Подогреватель для чашки работает от USB.Коллеги постоянно жалуются, что им приходится пить холодный чай или кофе? Тогда они точно оценят этот подарок. Подогреватель, который работает от USB, поможет долгое время сохранять исходную температуру напитков – можно будет постоянно отвлекаться на звонки, работу, разговоры, и не переживать, что напиток остынет.Коврик «Звездная ночь» Ван Гога.Несмотря на то, что современными мышками можно пользоваться без ковриков, вряд ли кто-то из коллег откажется от такого символического подарка. Особенно сильно ему обрадуются те, кто много работает за компьютером, и кого раздражает постоянное дребезжание и трение мышки о стол. Выбирайте однотонные изделия или с ненавязчивым принтом, который не будет отвлекать и раздражать в процессе работы.Если вы с родителями договорились в этом году не тратиться на дорогие подарки и ограничиться какими-то мелочами, тогда идеи из нашего списка точно вам пригодятся. Только при выборе презента обязательно учитывайте интересы мамы и папы – вы же наверняка знаете, что они любят и чем увлекаются.В вязаных варежках будет тепло зимой.Это универсальный подарок, который можно преподнести как маме, так и папе. Позаботьтесь о том, чтобы их руки были в тепле даже в самые сильные морозы. Если вы знаете, что родители активно пользуются телефонами даже на улице, выбирайте перчатки с сенсорными пальцами. В остальные случаях лучше остановиться на варежках – они лучше согревают.Мельницы для соли и перца.Если родители много времени проводят на кухне за созданием кулинарных шедевров, то вопроса, что подарить им на Новый год, даже не возникнет – конечно, мельницу для специй. Всего пара движений – и вот уже мясо, рыба или овощи приправлены любыми пряностями. Кстати, не обязательно покупать классическую мельницу – можно выбрать электрическую, с разной степенью помола и подсветкой. Она обойдется дороже, но и родители обрадуются ей больше.Кексы выпекаются в силиконовой форме.В детстве мама постоянно радовала вас кексами, пирогами, печеньем? Наверняка она и сейчас часто печет что-то вкусное для семьи и гостей. Тогда силиконовые формы точно займут достойное место на кухне. Они имеют много преимуществ перед аналогичными, но из других материалов: занимают минимум места, просты в уходе, не прилипают и являются абсолютно безопасными. Можно подарить одну большую форму или набор маленьких, в зависимости от того, что родители любят печь.Массажный коврик обеспечит легкий массаж ступней.Если до этого момента вы не знали о существовании такого девайса, то мы откроем для вас Америку. Силиконовый коврик укладывается на дно ванны или душевой кабины и позволяет добиться максимального комфорта в процессе купания. Во-первых, он облегчает мытье, во-вторых, не дает поскользнуться, а в-третьих, обеспечивает легкий массаж ступней – после тяжелого рабочего дня или забега по магазинам этот эффект бесценен. Это своеобразная лайт-версия массажной ванночки для ног – хотя, если вы захотите купить более дорогой подарок, то можно преподнести и ее.Выбирайте полотенца с новогодней тематикой.Этих товарищей на кухне никогда не бывает много. Абсолютно универсальный подарок, которому обрадуется любая хозяйка (и хозяин тоже). Советуем выбирать изделия из материалов, которые хорошо впитывают влагу. Что касается цвета и дизайна, то лучше остановиться на новогодних вариантах – они создадут праздничное настроение.Наверняка вы уже решили, что положите под елку близким друзьям и подругам. А теперь пришло время определиться с презентами тем людям, с которыми вы общаетесь не так тесно.Соль для ванны поможет расслабиться.Это недорогой подарок, который позволит расслабиться после тяжелого рабочего дня и сполна насладиться водными процедурами. Если вы точно знаете, какие ароматы нравятся вашим друзьям, делайте ставку на них. Кстати, вместо соли можно преподнести красивый набор бомбочек для ванны – это отличный повод устроить SPA-вечер дома.Теплые новогодние носки в красивой упаковке.Считается, что дарить носки второй половинке – плохая идея: она сразу же закричит «Добби свободен!» и уйдет из семьи. Друзья в этом плане безопаснее – на них примета не распространяется. Только выбирайте не банальные носки, которые первыми попались под руку на рынке, а с красивым, оригинальным дизайном. Если же вы знаете, что человек много времени проводит на улице, теплые шерстяные носки станут идеальным подарком.Два варианта подставки для телефонаВ зависимости от того, есть ли у человека машина, выбирайте либо подставку, которую можно использовать на любой горизонтальной поверхности, либо автомобильный держатель для телефона. С помощью этих вещей использование смартфона будет максимально комфортным: будет удобно смотреть фильм, общаться по видеосвязи, использовать навигатор и пр.Монополия по мотивам Гарри Поттера.Для людей, которые любят собираться большими компаниями или интересно проводить время со второй половинкой, идеальным подарком станет настольная игра. Это может быть что-угодно: монополия, мафия, дженга, крокодил или какие-нибудь тематические варианты. Ориентируйтесь на интересы своих друзей – они подскажут, что именно выбрать.