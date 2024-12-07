С нами не соску...
Как открыть дверцу стиральной машинки если её заклинило

Бывает такое, что после окончания цикла стирки дверка стиральной машинки не открывается. Случай довольно распространенный и делится на две основные поломки: сломалась рука дверцы, либо вышел из строя электромагнитный замок.
Ниже приведены четыре способа, как открыть дверцу. Первые три нужно использовать при поломке ручки, а последний четвертый, при поломке самого замка.


В большинстве случаев ломается ручка дверцы, при нажатии на которую крючок замка уходит в сторону и дверь открывается.



Это можно почувствовать при нажатии: усилие будет минимальное, либо ручка совсем провалится внутрь. Но для каждой модели могут быть свои показания. Поэтому, первые 3 способа пройдите обязательно, прежде чем переходить к последнему.

Обязательные предварительные действия

Перед тем как что-то пробовать обязательно выполните следующие действия:

Обесточьте машинку, выдернув шнур питания из розетки.
Почти во всех машинках имеется термоблокировка замка, которая не даст открыть дверцу в течении 2 минут. Поэтому подождите 5 минут с запасом и попробуйте открыть дверь повторно.

Удар по двери

Если все механизмы исправны, возможно произошло заедание или заклинивание. Ударьте по замку со стороны двери.



И повторите открывание. В некоторых случаях это помогает.

Открывание дверцы при помощи нити

Если не не получилось: берем тонкую нить, леску, проволоку — что-нибудь из этого примерно 2 метра. Вставляем в верхнюю щель и пропускаем внутрь между дверкой и корпусом.



Натягиваем в сторону, чтобы нить упала на крючок замка. Далее с усилием тянем в противоположную сторону.



Этот способ работает всегда при поломке ручки.
Если уж он не сработал — сломался сам замок.

Поможет пластиковая карта

Альтернативный метод с использованием пластиковой карты равносилен нити. Просовываем ее сбоку и давим на крючок.



Но работать может не всегда, будет трубно попасть, если имеется выпуклость тела замка.



Карта упрется в него, нужна сноровка.

Если сломался замок

Если выше описанные методы не помогли, разбираем машинку снимая верхнюю крышку.



Сам замок виден напрямую, до него можно дотянуться рукой.



Достаем до него и тянем металлическую задвижку в сторону.



Дверца открылась.


