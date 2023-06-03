Как персидский царь чуть не обанкротил свою страну и другие малоизвестные факты из жизни Ксеркса I

1. Престол

Рельеф царя Ксеркса, около 479 года до н. э., Персеполь. \ Фото: thoughtco.com.

2. Восстания

Мозаика Вавилонского льва, 6 век до н. э. \ Фото: google.com.ua.

Ворота всех земель, возведённые Ксерксом в 5 в. до нашей эры в древнем персидском городе Персеполе. \ Фото: pinterest.com.

3. Ксеркс пытался пойти по стопам отца

Гоплит, убивающий павшего перса, 5 век до нашей эры. \ Фото: laaventuradelahistoria.es.

Терраса в Персеполе украшена резными фигурами, приносящими дань царю Ахеменидов, и большими столами, на которых изображён лев, нападающий на быка. \ Фото: architectureworld.alle.bg.

4. Царь Ксеркс пытался пересечь Геллеспонт

Карта Геллеспонта, Annin & Smith, около 1830 года. \ Фото: yandex.ua.







5. Суровые наказания и Распутство

Эсфирь перед Агасфером (Ксерксом), гравюра Симона Грибелина, 1712 год. \ Фото: royalacademy.org.uk.

6. Он почти обанкротил Персию

Фотография Ворот всех наций, Луиджи Пеше, 1840-60-е годы. \ Фото: commons.wikimedia.org.

7. Провал при завоевании Греции

Фриз персидских бессмертных, около 510 года до н. э., Сузы. \ Фото: pinterest.ru.

8. У Ксеркса была ужасная репутация

Мраморный бюст Эсхила, 18 век. \ Фото: google.com.

9. Царь Ксеркс был убит собственным советником

Дворец царя Ксеркса, около 479 года до нашей эры, Персеполь. \ Фото: lifestyle.sapo.pt.

Ахеменидские гробницы Накш-э-Ростама, включая гробницы Ксеркса, Марвдашта, Фарса, Ирана, Азии. \ Фото: lorenzocafebar.com.