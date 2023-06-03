Как персидский царь чуть не обанкротил свою страну и другие малоизвестные факты из жизни Ксеркса I

Прославившийся своим поражением при попытке завоевать Грецию, царь Ксеркс, возможно, является одним из самых известных персидских царей Ахеменидов. Ксеркс I славился суровыми наказаниями, распутством и опустошением казны персидской империи. Он построил огромные дворцы и другие проекты в Персеполе и оставил свой след в истории как Европы, так и Азии. Вот девять фактов о жизни и правлении одного из самых непредсказуемых царей.
1. Престол
Рельеф царя Ксеркса, около 479 года до н. э., Персеполь. \ Фото: thoughtco.com.
До своей смерти в 486 году до нашей эры Дарий Великий назвал своего сына Ксеркса своим преемником. Однако Ксеркс не был старшим сыном в семье. Его сводный брат Артабазан родился ещё до того, как Дарий взошёл на трон. Первоначально Артабазан претендовал на царскую мантию. Однако матерью Ксеркса была Атосса, дочь Кира Великого, персидского царя, основавшего империю Ахеменидов. Мать Артабазана, напротив, была простолюдинкой. Царю Ксерксу было около тридцати пяти лет, когда он пришёл к власти, и он провёл более десяти лет в качестве сатрапа Вавилонии.
2. Восстания
Мозаика Вавилонского льва, 6 век до н. э. \ Фото: google.com.ua.
Одной из первых задач Ксеркса после восшествия на престол было подавление восстания в Египте. Восстание началось при Дарии, но он умер прежде, чем смог его подавить. Царь Ксеркс возглавил персидскую армию для подавления восстания примерно в 484 году до нашей эры. Однако волнения ещё не закончились, так как в Вавилоне вспыхнуло ещё одно восстание.
И Кир, и Дарий почитали Вавилон как особую часть империи, признавая себя «Царём Вавилона», однако Ксеркс I отказался от этого титула, вместо этого называя себя «Царём персов и мидян». Он разделил вавилонского сатрапа на более мелкие провинции и сильно повысил налоги. По-видимому, это спровоцировало ряд восстаний.
Ворота всех земель, возведённые Ксерксом в 5 в. до нашей эры в древнем персидском городе Персеполе. \ Фото: pinterest.com.
В итоге, Ксеркс воспринял восстание как личное оскорбление. Город был осаждён, и сообщалось, что новоиспечённый царь уничтожил одну из священных статуй Мардука. Современные историки оспаривают это, полагая, что даже Ксеркс не совершил бы такого богохульного поступка. Несмотря на это, восстания были жестоко подавлены. Ксеркс планировал продолжить планы своего отца по второму вторжению в Грецию, но восстания задержали его подготовку.
3. Ксеркс пытался пойти по стопам отца
Гоплит, убивающий павшего перса, 5 век до нашей эры. \ Фото: laaventuradelahistoria.es.
Ксеркс I занимает печально известное место в анналах греческой истории благодаря своему массовому вторжению в 480 году до нашей эры. Он жаждал отомстить за поражение своего отца при Марафоне десять лет назад. После морской победы при Артемизии персы уничтожили войска спартанского царя Леонида при Фермопилах. Армия Ксеркса тогда взбесилась в Греции, и Афины были разграблены.
Терраса в Персеполе украшена резными фигурами, приносящими дань царю Ахеменидов, и большими столами, на которых изображён лев, нападающий на быка. \ Фото: architectureworld.alle.bg.
Затем, когда Ксеркс, казалось, обеспечил успешный исход своей кампании, греки одержали невероятную победу в морской битве при Саламине, которая переломила ход конфликта. С вершины утёса, возвышавшегося над битвой, царь Ксеркс наблюдал, как его армада пала из-за хитрой уловки афинского полководца Фемистокла. Его флот был разбит. После поражения Ксеркс отвёл большую часть оставшихся сил обратно в Персию. Он считал, что сожжение Афин было достаточной победой, и оставил своего полководца и шурина Мардония продолжать покорение Греции.
Однако Мардоний был убит, а персы потерпели поражение при Платеях в 479 году до нашей эры. Примерно в то же время третье морское сражение при Микале уничтожило большую часть оставшегося персидского флота. Имперские амбиции Ксеркса в Греции были сорваны, и почти никто из его людей не вернулся в Персию.
4. Царь Ксеркс пытался пересечь Геллеспонт
Карта Геллеспонта, Annin & Smith, около 1830 года. \ Фото: yandex.ua.
Чтобы начать вторжение в Грецию, царь Ксеркс планировал пересечь Геллеспонт. Известный в наше время как пролив Дарданеллы, этот ключевой канал охраняет пропасть между материковой Азией и полуостровом Галлиполи. Ксеркс приказал построить через Геллеспонт ряд понтонов из льна и папируса, которые позволили бы его огромной армии переправиться.
Однако вода оказалась неспокойной, и шторм разрушил понтоны. Разгневанный случившимся Ксеркс решил, что Геллеспонт должен быть наказан за своё неповиновение. Он приказал, чтобы море получило триста ударов плетью, а также бросил в воду пару кандалов. Согласно Геродоту, Ксеркс приказал обезглавить первую инженерную бригаду. Следующий отряд добился большего успеха, и персидская армия наконец переправилась через Геллеспонт.
Геродот утверждал, что Ксеркс перебросил через мосты пять миллионов человек, что заняло семь дней. Однако современные историки считают, что это было преувеличено для большей эффектности и эпичности. По современным оценкам, Ксеркс пересёк Геллеспонт с войском в триста шестьдесят тысяч человек. Затем армия двинулась через Фракию, на сегодняшних Балканах, и вошла в Грецию, пройдя через Македонию, одно из вассальных государств Персии.
5. Суровые наказания и Распутство
Эсфирь перед Агасфером (Ксерксом), гравюра Симона Грибелина, 1712 год. \ Фото: royalacademy.org.uk.
Чтобы создать свою армию для греческого вторжения, царь Ксеркс ввёл воинскую повинность по всей своей империи. Среди призванных были пятеро сыновей Пифия, лидийского правителя. Пифий просил, чтобы его старший сын остался его наследником. Ксеркс обиделся, полагая, что Пифий сомневается в успехе вторжения. По слухам, он приказал разрезать сына Пифия пополам, выставил труп по обе стороны дороги, по которой после провёл свою армию.
О Ксерксе I также говорили, что он был бабником. Он преследовал жену своего брата Масистеса, но не смог добиться её. Вместо этого у него был роман с Артайнте, дочерью Масистеса. Узнав о похождениях своего брата с его дочерью, Масистес восстал, но Ксеркс убил его вместе с заговорщиками.
6. Он почти обанкротил Персию
Фотография Ворот всех наций, Луиджи Пеше, 1840-60-е годы. \ Фото: commons.wikimedia.org.
После неудачной и дорогостоящей греческой кампании царь Ксеркс обратил своё внимание на ряд щедрых строительных проектов. Переметнувшись к царскому городу Персеполю, который был основан при его отце Дарии, он закончил дворец Дария и ападену (зал для аудиенций), где также добавил красивый эмалевый фасад поверх внешнего.
Тогда Ксеркс I начал строительство собственного дворца. Стремясь затмить своих предшественников, он построил свой дворец вдвое больше отцовского и соединил их через террасу. Рядом со своим монументальным дворцом Ксеркс также построил могучие Ворота Всех народов, а также Зал Ста колонн. Современные историки считают, что последняя была сокровищницей Ксеркса. Он также поддерживал в порядке персидскую царскую дорогу между Сузами и Сардами.
Стоимость этих проектов поставила казну империи Ахеменидов под ещё большую нагрузку. После огромных расходов, связанных с его вторжением в Грецию, Ксеркс сильно обложил налогами своих сатрапий и подданных, чтобы финансировать свои экстравагантные проекты. Это, несомненно, вызвало волнения и недовольство по всей империи и, возможно, способствовало последующему убийству Ксеркса.
7. Провал при завоевании Греции
Фриз персидских бессмертных, около 510 года до н. э., Сузы. \ Фото: pinterest.ru.
После поражений при Платеях и Микале персидская власть в Эгейском море была подорвана. Греки, первоначально возглавляемые Павсанием Спартанским, начали контрнаступление, направленное на освобождение греческих колоний в Малой Азии. Афины и другие их союзники-города-государства, которые образовали Делийскую лигу, также внесли большой вклад.
Во-первых, греки очистили персидские гарнизоны во Фракии. Затем, в 478 году до нашей эры, Павсаний завоевал Византию. Он возглавил греков во время их победы при Платеях, заключив мир с царём Ксерксом. Несмотря на поражение в Греции, Персия всё ещё оставалась крупной сверхдержавой, представлявшей серьёзную угрозу. Однако афинский полководец по имени Кимон победил Павсания в 475 году до нашей эры и объявил Византию Делийской лигой.
Ксеркс начал готовить новые силы для борьбы с греческими захватчиками. В 466 году до нашей эры Кимон дважды в один и тот же день разбил персов в битве при Эвримедонте, на южном побережье Малой Азии. Сначала он разбил персидский флот, посланный ему на перехват. Затем он разбил персидские сухопутные войска на берегу, несмотря на численное превосходство. События в материковой Греции помешали Кимону продолжить кампанию, но поражение при Эвримедонте гарантировало, что Персия никогда больше не вторгнется в Грецию.
8. У Ксеркса была ужасная репутация
Мраморный бюст Эсхила, 18 век. \ Фото: google.com.
Поскольку со времен империи Ахеменидов не сохранилось никаких подлинных персидских записей, основные источники информации исходят из греческих источников.
В то время как многие греческие учёные восхищались его предшественниками Киром и Дарием, Ксеркса I изображают женоподобным тираном.
В пьесе греческого драматурга Эсхила «Персы» Ксеркс изображён как фигура, поглощённая собственным высокомерием. Действие пьесы происходит во время вторжения Ксеркса в Грецию и, в частности, битвы при Саламине. Главные герои пьесы - мать Ксеркса Атосса и призрак его отца Дария. Эсхил заставляет их обсуждать своего сына, утверждая, что он считает себя выше даже Богов.
Персы помогли укрепить веру греков в то, что жители Востока, как они называли персов, были противоположностью греческих ценностей. Ксеркс стал лёгкой мишенью, служа подставным лицом для греческой веры в то, что он не способен контролировать свои эмоции. Его часто изображают бушующим против греков и оплакивающим свои поражения.
9. Царь Ксеркс был убит собственным советником
Дворец царя Ксеркса, около 479 года до нашей эры, Персеполь. \ Фото: lifestyle.sapo.pt.
После того как он истощил казну Персии своими неудачными военными кампаниями и щедрыми строительными проектами, вполне возможно, что царь Ксеркс перестал быть популярным правителем. В 465 году до нашей эры Ксеркс и его сын Дарий были убиты Артабаном, влиятельной фигурой при персидском дворе. Происхождение Артабана неясно. Он, вероятно, был одним из главных чиновников Ксеркса или, возможно, даже членом царских телохранителей.
Артабан, возможно, также пользовался поддержкой Мегабиза, вавилонского сатрапа, который был женат на одной из дочерей Ксеркса. Однако, как только Ксеркс был убит, Мегабиз предал Артабана. В отместку оставшийся в живых сын Ксеркса Артаксеркс I убил Артабана и его сыновей и вернул себе трон.
Ахеменидские гробницы Накш-э-Ростама, включая гробницы Ксеркса, Марвдашта, Фарса, Ирана, Азии. \ Фото: lorenzocafebar.com.
Новые восстания вспыхнули тогда в таких провинциях, как Египет и Бактрия, и привели к дальнейшим столкновениям с Грецией. По иронии судьбы, царствование Артаксеркса началось точно так же, как и его отца. Ксеркс даже после своей смерти оставался в Греции насмешливой фигурой. Когда более века спустя Александр Македонский вторгся в Персию, он нацелился на дворец Ксеркса в Персеполе в качестве мести за разграбление Афин.
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