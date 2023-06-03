Как оперативно разморозить мясо, если забыл достать его из морозилки заранее

Мясо можно разморозить без ущерба. /Фото: mirnadivane.ru.

Насыпаем риск в глубокую миску и греем в СВЧ. /Фото: thespruceeats.com.

Кладем мясо в пакет и заворачиваем в полотенце. /Фото: umaidry.com.

Никакого вреда продукту. /Фото: bonappeti.boltai.com.