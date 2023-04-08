Как защитить плодовые деревья от разных вредителей

Чтобы защитить плодовые деревья на участке от разных вредителей, а также грибков и лишайника, сделайте один простой, но очень эффективный раствор. И плодовые деревья будут надёжно защищены!







Возьмите по 0,5 л воды и водоэмульсионной краски в разных ёмкостях. К воде добавьте 1 ст. л. железного купороса и 5 ст. л. с горкой извести.







Всё тщательно перемешайте.







Влейте раствор в краску, вновь перемешайте. Если слишком густой, то разбавьте водой.







Раствором следует покрыть кору плодовых деревьев. Краска будет выступать в роли загустителя, а также закрепителя раствора на коре. Тогда такой раствор не смоет с первыми дождями!





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