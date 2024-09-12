Почему сзади фрака свисают длинные фалды и зачем они нужны

Каждый, кто хотя бы раз видел мужика или прекрасную леди (о времена, о нравы!) во фраке, должен был обращать внимание на то, что у этого предмета гардероба есть пара таких странных штуковин сзади пониже спины. Очень редко в одежде, особенно появившейся давно, что-то делается исключительно для красоты.
Фрак 1830-х годов. |Фото: blogspot.com.
В XVII веке во Франции появилась новая разновидность мужского костюма – сюртук (от фр. Surtout - «поверх всего»). Так или иначе от сюртука происходят все современные предметы официальной мужской одежды: пиджак, смокинг, фрак и некоторые другие. По своей сути, фрак – это и есть все тот же сюртук XVII века, только получивший одну большую или пару длинных фалд сзади. Собственно, именно так и называются загадочные «хвосты» на фраках – фалды (мн.ч) или фалда (ед.ч).
Фрак - это разновидность сюртука. |Фото: mylitta.ru.
Стоит сразу отметить, что в большинстве современных официальных костюмах, использующихся на торжественных мероприятиях, фалды несут чисто декоративный характер, отдавая дань традиции XVIII-XIX века. Лишь в некоторых случаях фалды сохраняют свое первоначальное функциональное назначение. Что же это за назначение такое? На самом деле оно очень простое: прикрывать неприглядный вид попы джентльмена! И дело здесь вовсе не в каких-то пуританских нравах людей Нового времени.
Все дело было в кюлотах и лосинах. Они имели мешковатый вид сзади. |Фото: blogspot.com.
Дело в том, что появились фраки тогда, когда лошадь все еще была основным транспортным средством для человека.области «самого нежного места» чулки были «мешковатыми», т.е они немного провисали. Выглядело это не слишком привлекательно, зато гарантировало, что, когда уважаемый господин полезет в седло своего скакуна, его брюки не треснут по шву. Ну, а так как ходить на людях с болтающимся на пятой точке «пыльным мешком» никто не хотел, то портные придумали те самые фалды, скрывшие все непотребство от посторонних глаз.
P.S. Собственно фалды как элемент одежды существовали давно, еще в древности. Однако во фраках они приобрели специфический вид.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии