Почему сзади фрака свисают длинные фалды и зачем они нужны



Каждый, кто хотя бы раз видел мужика или прекрасную леди (о времена, о нравы!) во фраке, должен был обращать внимание на то, что у этого предмета гардероба есть пара таких странных штуковин сзади пониже спины. Очень редко в одежде, особенно появившейся давно, что-то делается исключительно для красоты.
Как называются загадочные «хвосты» и зачем они нужны?

Фрак 1830-х годов. |Фото: blogspot.com.

Фрак 1830-х годов. |Фото: blogspot.com.

 

В XVII веке во Франции появилась новая разновидность мужского костюма – сюртук (от фр. Surtout - «поверх всего»). Так или иначе от сюртука происходят все современные предметы официальной мужской одежды: пиджак, смокинг, фрак и некоторые другие. По своей сути, фрак – это и есть все тот же сюртук XVII века, только получивший одну большую или пару длинных фалд сзади. Собственно, именно так и называются загадочные «хвосты» на фраках – фалды (мн.ч) или фалда (ед.ч).
Фрак - это разновидность сюртука. |Фото: mylitta.ru.

Фрак - это разновидность сюртука. |Фото: mylitta.ru.

 

Стоит сразу отметить, что в большинстве современных официальных костюмах, использующихся на торжественных мероприятиях, фалды несут чисто декоративный характер, отдавая дань традиции XVIII-XIX века. Лишь в некоторых случаях фалды сохраняют свое первоначальное функциональное назначение. Что же это за назначение такое? На самом деле оно очень простое: прикрывать неприглядный вид попы джентльмена! И дело здесь вовсе не в каких-то пуританских нравах людей Нового времени.


Все дело было в кюлотах и лосинах. Они имели мешковатый вид сзади. |Фото: blogspot.com.

Все дело было в кюлотах и лосинах. Они имели мешковатый вид сзади. |Фото: blogspot.com.

 

Дело в том, что появились фраки тогда, когда лошадь все еще была основным транспортным средством для человека.
Может показаться, что мужчины в Новое время носили обтягивающие штаны (чулки). Однако, это не совсем так. Дело в том, что в области «самого нежного места» чулки были «мешковатыми», т.е они немного провисали. Выглядело это не слишком привлекательно, зато гарантировало, что, когда уважаемый господин полезет в седло своего скакуна, его брюки не треснут по шву. Ну, а так как ходить на людях с болтающимся на пятой точке «пыльным мешком» никто не хотел, то портные придумали те самые фалды, скрывшие все непотребство от посторонних глаз.

P.S. Собственно фалды как элемент одежды существовали давно, еще в древности. Однако во фраках они приобрели специфический вид.
Фалды прятали мешковатость лосин. ¦Фото: blogspot.com.

 

источник

Ссылка на первоисточник
