Китайская Атлантида – архитектурные памятники древних цивилизаций под толстым слоем ила и воды

Морские глубины таят много интересного и неизведанного, и необязательно это представители флоры и фауны или полезные ископаемые. Из-за природных катастроф, движения земной коры или непродуманной деятельности людей величественные города древних цивилизаций оказались на дне водоемов, обрастая моллюсками и водорослями, все глубже погружаясь в слой ила.
Затопленный город Ши Чэн, что в переводе с китайского означает «Львиный город», когда-то был центром политики и торговли в Чжэцзяне (Китай). | Фото: mapsofworld.com.
Архитектурные памятники древней цивилизации под толстым слоем ила и воды назвали – Китайская Атлантида (Ши Чэн, Китай). | Фото: travel.nine.com.au.
Памятники архитектуры древних цивилизаций хранят много интересного и непонятного для современного человека. Любые находки вызывают повышенный интерес и не только у археологов и исследователей, масса фанатов истории и любителей приключений отправляются к загадочным достопримечательностям, чтобы собственными глазами увидеть то, как жили наши предки много веков назад. Хотелось бы отметить, что не всегда уникальные архитектурные объекты находятся на поверхности земли. Из-за природных катастроф, естественных процессов, происходящих в земной коре, а также потому, что не всегда люди могут оценить масштабы изменений в результате необдуманной хозяйственной деятельности, появлялись, появляются и будут появляться наиболее впечатляющие объекты, особого шарма которым придает толстый слой воды и ила.
В 1959 году город Shi Chen и прилегающая территория были преднамеренно затоплены во время запуска Синьаньской плотины и гидроэлектростанции (Китай).
Так выглядел город Ши Чэн перед тем, как его поглотил 40-метровый слой воды (Китай).
Речь идет о подводных населенных пунктах, которые никто не строил на морском дне, конечно же, они в одночасье там оказались, и неважно по какой из вышеперечисленных причин. Главное, что жизнь там остановилась и они превратились в настоящие капсулы времени. Как это случилось с древним городом Ши Чэн, который оказался на дне озера Цяньдао (его местные жители называют «Озеро тысячи островов»), образовавшего в результате человеческой деятельности. И случило это потому, что в китайской провинции Чжэцзян на реке Синьань в 1959 г. завершилось строительство гидроэлектростанции, которое подразумевало затопление гигантской территории. А это 573 кв. километров земель, на которых в разные периоды времени было основано 30 городов, более 1,3 тыс. деревень, где проживало в общей сложности более 300 тыс. человек. Когда вода покрыла сельхозугодья, лесные и горные массивы образовалось множество островов (более 1 тыс. крупных и коло 1 тыс. мелких клочков суши), откуда и пошло название искусственного озера – Цяньдао.
Архитектура города Ши Чэн относится ко времени правления династии Мин (1368–1644 гг., Китай)
В затопленном городе Ши Чэн прекрасно сохранились каменная кладка, изваяния драконов, львов, фениксов и других мифических персонажей (Китай). | Фото: uwphotographyguide.com.
Интересный факт: Несмотря на то, что озеро Цяньдао – это дело рук человеческих, оно славится кристально чистой водой и благоухающей зеленью на тех самых островках, которые предприимчивые власти умело используют для создания экзотических туристических маршрутов. Самые крупные клочки суши, которые больше похожи на непроходимые джунгли, превращены в особые зоны отдыха, подчиненные конкретной тематике. Атмосферная направленность полностью соответствует названию островов: Остров обезьян, Остров змей, Остров пернатых, имеется даже Остров детства и много других завлекающих названий. К счастью, на этом не остановились, чиновник, возглавляющий Департамент туризма (Цю Фэн), решил задействовать еще и глубины чистейшего озера, поскольку вспомнил, что до затопления на этой территории имелось два древних города, невиданной красоты.
Рядом с городом Shi Chen расположено еще более древнее поселение Cheng Ho, архитектура которого не столь впечатляюща, но вызывает не меньший интерес (Китай). | Фото: travel.nine.com.au.
Затопленный город назвали «капсулой времени» благодаря историческому значению культурной ценности (Shi Chen, Китай). | Фото: mapsofworld.com.
После тщательного анализа карты местности был приглашены дайверы из Пекина, чтобы отыскать города, история которых началась на заре нашего тысячелетия. Поиски очень быстро увенчались успехом, а вот их результат превзошел все ожидания. Никто не верил, что по прошествии полусотни лет древние архитектурные объекты могли сохранить свои первозданные формы. К счастью, это оказалось реальностью, вода законсервировала достопримечательности, превратив города в капсулу времени. Города Ши Чен и Хе Чен (Shi Chen, Cheng Ho) были найдены в 2001 году и с тех пор представляют особую археологическую и культурную ценность.
Затопленную достопримечательность окружает каменная стена, на которой можно увидеть загадочные барельефы (Shi Chen, Китай). | Фото: mapsofworld.com.
Из города не стоит брать сувениры, поскольку то, что поднимается из «подводной гробницы», попадая на воздух, практически мгновенно разрушается (Shi Chen, Китай). | Фото: uwphotographyguide.com.
Стоит отметить, что город Ши Чэн («Львиный город»), получивший свое название от близлежащей горы Ву Ши («Гора пяти львов») был основан 1,4 тыс. лет назад, приблизительно в 620-х годах нашей эры во время правления династии Тан. На протяжении всей своей истории он не терял могущества и величия, выполняя роль политического, экономического и культурного центра всего региона (теперешняя территория провинции Чжэцзян). А вот Хе Чен является еще более древним поселением, его история началась во времена правления династии Хань. По некоторым документальным данным это произошло в 208 году. Сейчас бы этот город назвали деловым центром территории, примыкающей к реке Синьцзян.
«Львиный город» — огромное искушение для опытных дайверов, которые умеют исследовать подобные находки (Shi Chen, Китай).
Исследования длились почти 10 лет прежде, чем находки были признаны по достоинству на государственном уровне (в свое время никто даже не подумал о сохранности уникальных городов, равных которых в мире не сыскать!). Хотя воды озера Цяньдао к тому времени стали местом паломничества дайверов и любителей старины, которые целым потоком хлынули в эти места, но спуск на значительную глубину (25-40 метров) был разрешен только профессионалам. Для тех, кто незнаком с искусством подводного плавания со специальным оборудованием, на близлежащем острове была открыта школа дайвинга, где каждый желающий (после обучения) мог не только постичь азы техники ныряния, но и отправиться на глубоководную экскурсию в сопровождении опытного инструктора. Все эти усилия окупались во сто крат, ведь то, что могли увидеть путешествующие действительно завораживает. Одни называли город капсулой времени, а другие – «Китайская Атлантида».
По словам исследователей и дайверов, затопленный город изобилует белыми храмами, мощеными дорогами, домами и мемориальными арками (Shi Chen, Китай).
Гигантские городские ворота, украшенные причудливыми узорами и устрашающими чудовищами; 265 изящных арок; бесчисленное количество скульптур и барельефов, искусно высеченных из камня; задекорированные стены, окружающие города; полноценные городские улицы, мощенные камнем; множество архитектурных сооружений, в которых угадываются разные стили и направления, господствовавшие в тот или иной промежуток времени; остатки фонтанов, беседок, пагод и мостов – все это можно было бы изучать непрерывно, если бы остатки древней цивилизации находились в более благоприятных для посетителей условиях.
Бездумное действие прежних властей создало немало проблем для современников, которые разрабатывают самые невероятные проекты по спасению исторических достопримечательностей.
Пока всю эту захватывающую красоту не могут видеть все желающие, постольку нужно закончить курсы дайверов, прежде чем погружаться на значительную глубину (Shi Chen, Китай).
Еще один вариант организации массовых экскурсий на дно озера предложили специалисты Института механики Академии наук Китая, они разработали проект моста Архимеда. Такой себе подвесной гидроизолированный туннель 100-метровой длины, по которому могут двигаться или специальные автобусы, или какие-нибудь вагончики с экскурсантами. В течение последних 20 лет несколько стран, заинтересованных в реализации уникального даже по нашим временам концепта, оговаривают все нюансы строительства, древние подводные города так и остаются недоступными для широкого круга путешествующих. По мнению специалистов и властей современные технологии еще не достигли того уровня, чтобы решить архисложную задачу по сохранности подводных объектов, особенно если учесть, что городские стены довольно тонкие, а большинство строений – деревянные.
