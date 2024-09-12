Китайская Атлантида – архитектурные памятники древних цивилизаций под толстым слоем ила и воды

Затопленный город Ши Чэн, что в переводе с китайского означает «Львиный город», когда-то был центром политики и торговли в Чжэцзяне (Китай). | Фото: mapsofworld.com.

Архитектурные памятники древней цивилизации под толстым слоем ила и воды назвали – Китайская Атлантида (Ши Чэн, Китай). | Фото: travel.nine.com.au.

В 1959 году город Shi Chen и прилегающая территория были преднамеренно затоплены во время запуска Синьаньской плотины и гидроэлектростанции (Китай).

Так выглядел город Ши Чэн перед тем, как его поглотил 40-метровый слой воды (Китай).

Архитектура города Ши Чэн относится ко времени правления династии Мин (1368–1644 гг., Китай)

В затопленном городе Ши Чэн прекрасно сохранились каменная кладка, изваяния драконов, львов, фениксов и других мифических персонажей (Китай). | Фото: uwphotographyguide.com.

Рядом с городом Shi Chen расположено еще более древнее поселение Cheng Ho, архитектура которого не столь впечатляюща, но вызывает не меньший интерес (Китай). | Фото: travel.nine.com.au.

Затопленный город назвали «капсулой времени» благодаря историческому значению культурной ценности (Shi Chen, Китай). | Фото: mapsofworld.com.

Затопленную достопримечательность окружает каменная стена, на которой можно увидеть загадочные барельефы (Shi Chen, Китай). | Фото: mapsofworld.com.

Из города не стоит брать сувениры, поскольку то, что поднимается из «подводной гробницы», попадая на воздух, практически мгновенно разрушается (Shi Chen, Китай). | Фото: uwphotographyguide.com.

«Львиный город» — огромное искушение для опытных дайверов, которые умеют исследовать подобные находки (Shi Chen, Китай).

По словам исследователей и дайверов, затопленный город изобилует белыми храмами, мощеными дорогами, домами и мемориальными арками (Shi Chen, Китай).

Пока всю эту захватывающую красоту не могут видеть все желающие, постольку нужно закончить курсы дайверов, прежде чем погружаться на значительную глубину (Shi Chen, Китай).