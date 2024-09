5 впечатляющих сооружений новейшей истории, которые достойны носить звание чудес света

1. Супер-Камиоканде

Уникальное сооружение под землёй, которое служит науке. /Фото: kopalniawiedzy.pl

Увидеть такое вживую могут лишь единицы. /Фото: medium.com







2. Дубай Молл

Самый большой торговый центр на планете. /Фото: sputnik8.com

Торговый город в городе. /Фото: camel-travel.com.ua

3. «Комнатная ферма» Шигерхару Шимамуры

Уникальная ферма с необычной историей. /Фото: livejournal.com

Трудно поверить, что это бывший завод полупроводников. /Фото: livejournal.com

4. Y-40

Самый глубокий бассейн на планете. /Фото: tilda.com

Излюбленное место дайверов. /Фото: euromag.ru

5. Курорт «Тропические острова»

Курорт под крышей, который вырос из обычного ангара. /Фото: factroom.ru

Под непримечательным европейским ангаром - целый тропический мир. /Фото: factroom.ru

С древних времён человек был способен на создание грандиозных сооружений, а некоторые из них, построенные в античную эпохи или даже раньше, составили список семи чудес света. Однако это вовсе не значит, что позднее подобные по масштабам объекты не появлялись: сегодня в разных уголках мира можно найти немалое количество построек и зданий, которые поражают воображение . Вашему вниманию «пятёрка» впечатляющих сооружений новейшей истории, которые достойны носить звание современных чудес света.В Японии был построен необыкновенный и единственный в своём роде по масштабам объект под названием Супер-Камиоканде, который представляет собой огромный, особым образом выстроенный подземный резервуар с водой. Его основное назначение - быть площадкой для работы исследователей по обнаружению нейтрино - редчайших субатомных частиц, испускаемых Солнцем, которые, по убеждению учёных-физиков, непрерывно двигаются по Вселенной. Однако проблема их нахождения состоит в том, что они не способны взаимодействовать с другой материей, попросту проходя сквозь неё. Единственным исключением из этого правила является вода: когда нейтрино проходит сквозь её молекулу, образуется практически незаметная вспышка света, но она слишком слаба, чтобы обнаружить её в стандартных условиях.Именно поэтому для работы с нейтрино исследователям потребовался резервуар, который будет способен удержать в себе не менее 50 тысяч тонн очищенной воды. Но на этом удивительные особенности Супер-Камиоканде не заканиваются: во-первых, внутри по периметру объект выложен колоссальным количеством трубок- фотоумножителей , а во-вторых, его расположили аж в 500 метрах под землёй, ведь только так можно исключить различного рода помехи, например, в виде космического излучения, которые также мешают уловить излучение от взаимодействия нейтрино с водой. Супер-Камиоканде работает уже много лет, но огромные нагрузки на него добавляли проблем: так, в 2001 году он чуть не разрушился, и его пришлось отремонтировать. Но уникальный резервуар того стоит, так как изучение нейтрино продолжаются.Казалось бы, что может быть таким же масштабным и грандиозным сооружением в Дубаи, как самая высокая башня в мире, Бурдж-Халифа? Например, самый крупный на планете торговый центр, который находится рядышком — Дубай Молл. Причём построили его ещё в восьмидесятые годы прошлого столетия. И его можно назвать полноценным городом в городе - по данным редакции Novate.ru, одних только магазинов в этом поразительном месте насчитывается не меньше 1200 точек. Само собой, что, как и в любом торговом центре, там можно вкусно поесть. И заведений общественного питания там тоже достаточно: посетители Дубай Молл считают , что еды там так много, что её хватит, чтобы обеспечить продовольствием небольшое государства.Но и на этом разработчики объекта не остановились, ведь его масштабы сразу намекали, что за один день его на обойдёшь. Поэтому они просто разместили на территории пятизвёздочный отель со спа-центром и пятью собственными ресторанами. Среди других достопримечательностей Дубай Молл можно выделить аквариум , который оказался настолько большим, что его акриловая смотровая панель была увековечена в книге рекордов Гиннеса как крупнейшая смотровая панель на планете, а также шоу фонтанов, парк развлечений, полноразмерный олимпийский каток для хоккея и даже «динозавр-резидент» с настоящим скелетом диплодока, возраст которого насчитывает 155 миллионов лет.Ещё одной поразительное место из Японии, а предыстория его создания выглядит и вовсе как сценарий к фильму. Так, в 2011 году после разрушительного цунами японец Шигехару Шимамуры решил использовать по максимуму. Физиолог растений по образованию и по совместительству генеральный директор компании Mirai Industry Co., Ltd, задумал применить здание уничтоженного стихийным бедствием завода по производству полупроводников, который носил звание крупнейшего на планете, для решения проблемы мирового голода.В результате получилась крупнейшая в мире крытая ферма, которая показывает поразительную продуктивность: так, концепт так называемой «комнатной фермы» в сто раз увеличил свой КПД в сравнении с обычной, ей необходимо на 40% меньше электроэнергии, а также на 99% меньше воды. Кроме того, объект оснащён специальными розовыми светодиодными фонарями, которые как бы «обманывают» растения - с их помощью нарушается их дневной и ночной циклы, что позволяет значительно увеличить скорость фотосинтеза. Общее число этих лампочек составляет 17,5 тысяч, которые освещают площадь фермы в 2300 квадратных метров. Справедливости ради, следует отметить, что такой объект на сегодняшний день не единственный на планете: Mirai Industry Co., Ltd построили похожую ферму в Монголии.Итальянский отель Terme Millepini примечателен не только достойным обслуживанием, но и тем, что именно он стал местом базирования самым глубоким крытым плавательным бассейном на планете. Его размеры действительно поражают: по информации Novate.ru, его глубина достигает сорока метров, что эквивалентно высоте двенадцатиэтажного здания. Объем бассейна насчитывает не менее 4 тысяч кубических метров.Кроме того, Y-40 заполняют термальной водой, температура которой поддерживают на уровне 32°С. К слову, у бассейна не одно названием, а два — его также величают «Deep Joy». Интересно, что его могут посетить даже люди, которые совсем не умеют плавать. В конструкции бассейна предусмотрены подводные пещеры и смотровые панели. И кроме развлекательной функции, его также используют в образовательных целях - там обучают дайвингу, а ещё осуществляют подводные съёмки.Это впечатляющее место было открыто в начале двухтысячных годов немецким предпринимателем Карлом фон Габленцом. Правда, первоначально к курорту этот объект не имел никакого отношения. История начиналась с попытки немца развернуть производство дирижаблей. И именно с этой целью его компанией был приобретён огромный ангар, находящийся к югу от Берлина. Вот только в 2002 году по причине финансовых проблем фирма была вынуждена его продать. Именно тогда и выяснилось, что данное здание в реальности купили для того, чтобы воссоздать в нём тропический курорт.В результате в центре Германии выросли «Тропические острова», которые называют «самым большим тропическим праздничным миром в Европе». На огромной площади ангара поместились внутренние пляжи, несколько лагун, полноценные дождевые леса, мини-поля для гольфа и огромный экран, которые моделирует рассвет и закат Солнца. Хватает там и инфраструктуры торгового центра. Так, там можно найти целый бульвар покупок, где кроме магазинов нашлось место для парикмахерской, солярия, тату-салону и даже самому большому спа-салону в Европе. Более того, курорта обзавёлся собственным лейтмотивом.