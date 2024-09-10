4 истории женщин, которые попали в гарем и смогли оттуда вернуться

Истории о восточных гаремах иногда напоминают красивые сказки, с романтическим и благородным султаном, множеством наложниц и вспыхнувшей любовью, которая изменяет весь мир вокруг и заставляет владельца гарема отказаться от всех женщин мира ради своей единственной. Гаремы существуют и сегодня, правда, жизнь в них очень далека от романтических историй, предлагаемых женскими романами и трогательными сериалами.
Кастинг в гарем
Наложницы есть и сегодня.
Гаремы вполне благополучно существуют и по сей день, правда, попасть в них вовсе не так просто. Это в далёкие времена красивых женщин похищали, сейчас представители султана устраивают самые настоящие кастинги, во время которых тщательно отбирают претенденток на роль наложницы. Но случаи, когда девушки попадают в гарем не по своей воле, по-прежнему имеют место. Желающие стать наложницами счастливы, когда им удаётся пройти конкурс, а девушки, попавшие в гарем против своей воли, всеми силами стараются побыстрее покинуть ненавистные стены.
Специальные люди, которых на востоке называют машатэ или сватами, занимаются поиском и отбором красавиц по всему миру. Мусульманки в этом случае предоставляют рекомендации, а западные девушки попадают в поле зрения машатэ через модельные агентства, конкурсы красоты или соцсети. Некоторые рассматривают роль наложницы, как весьма реальный способ повысить своё благосостояние. Ведь с девушкой заключают контракт на срок до пяти лет, ей выплачивается ежемесячное вознаграждение, а султан ещё и одаривает особо понравившихся роскошными дарами, обычно – драгоценностями.
Современные гаремы отличаются от гаремов прошлого.
Перед тем, как отправиться в гарем, потенциальная наложница проходит медицинское обследование. После окончания срока контракта девушка может вернуться домой. К сожалению, так бывает не всегда и не со всеми. Иногда девушки попадают в гаремы вопреки своей воле или становятся жертвами обмана. При этом роскошные дворцы для наложниц часто остаются где-то в мечтах, а содержат их фактически в казарменных условиях, при этом скудно кормят и беспощадно наказывают за проявление неповиновения.
Филлис Чеслер
Филлис Чеслер.
В 1959 году Филлис Чеслер, еврейке и дочери польских эмигрантов, было 18, она училась в нью-йоркском университете наук и искусств Bard College, а на параллельном курсе изучал премудрости экономики Абдул-Карим, сын высокопоставленного банкира из Афганистана. Завязавшийся роман казался девушке воплощением мечты. Абдул-Карим пригласил Филлис в путешествие с заездом в Афганистан для знакомства с его семьёй.
Правда, он предложил девушке сначала с ним расписаться, чтобы не было никаких проблем во время перемещения по мусульманским странам. Путешествие было прекрасным ровно до тех пор, пока молодожёны не оказались в Кабуле. На афганской земле у девушки тут же отобрали американский паспорт и выдали местный. С этого момента жизнь девушки, ставшей, как оказалось, четвёртой женой Абдул-Карима, превратилась в ад. Её не выпускали из дома, кормили едва ли не отходами, поили водой из оросительных каналов и жестоко пресекали попытки к побегу. Муж поднимал на неё руку и вступал в насильственную интимную связь.
Филлис Чеслер и Абдул-Карим.
Несколько месяцев Филлис болела, но даже это не останавливало её мужа от близости. О своей беременности девушка никому не сказала, но выпросила у свёкра позволения съездить в Америку для обследования после тяжёлой болезни. Муж на прощанье избил её, а Филлис, вернувшись домой, ещё долго не могла поверить в своё освобождение. Ребёнка она потеряла, а по ночам ещё много лет просыпалась в холодном поту из-за кошмаров. Она всё же закончила образование, вышла замуж, родила сына, получила должность профессора и написала книгу «Американская невеста в Кабуле», где подробно описала свои злоключения.
Джиллиан Лорен
Джиллиан Лорен.
Девушке было 18, когда её отчислили из актёрской школы. Она всё же надеялась стать актрисой, но на кастингах агенты словно её не замечали. И в самые трудное времена, когда денег ей не хватало даже на еду, девушка попала на кастинг для выбора наложниц гарема принца Брунея Джефри Болкиаха. У него было пять жен, а Джиллиан оказалась одной из 40 его наложниц. По контракту они обязаны были украшать собой приёмы гостей, устраиваемые хозяином, и не отказывать ему самому в близости.
Принц Брунея Джефри Болкиах.
Джиллиан позже напишет в своей книге «Некоторые девушки: моя жизнь в гареме» о своей симпатии к принцу и желании стать его женой. При этом многие девушки из гарема мечтали о предложении руки и сердца от принца. Их вовсе не пугала перспектива стать любой по счёту супругой, чтобы обеспечить себе безбедное существование до конца жизни. Джиллиан по истечении контракта преспокойно отправилась домой.
Джилл Додд
Джилл Додд.
Ещё одна юная американка попала в гарем в 1980 году по собственной воле. Аднан Хашогги был личностью довольно известной. Бизнесмен из Саудовской Аравии и торговец оружием не раз оказывался в эпицентре скандалов и финансовых махинаций. А ещё его все знали, как покорителя женских сердец. Джилл Додд, начинающая американская модель попала на вечеринку на яхте Хашогги по приглашению подруги по модельному агентству. Она познакомилась с бизнесменом, который был старше её на 24 года, умудрилась в него влюбиться, сама подписала с ним контракт и какое-то время довольствовалась ролью наложницы. Джилл даже претендовала на право стать его второй женой.
Аднан Хашогги.
Впрочем, девушке грех было жаловаться на отношение со стороны Аднана. Он содержал её в прекрасных условиях, оплатил её обучение в Институте моды дизайна и мерчендайзинга, а после каждой близости щедро вознаграждал. Но Джилл надеялась стать его женой, а когда миллиардер так и не сделал ей предложения, заявила ему о желании получить свободу. Аднан Хашогги не стал задерживать девушку, а она лишь спустя время поняла, что его взаимоотношения с женщинами строились по одному и тому же принципу.
И, по сути, со стороны девушек это была обычная продажа своего тела богатому мужчине. Впоследствии Джилл написала книгу о своём пребывании в гареме «Валюта любви. Отважное путешествие к счастью, уверенности и гармонии». Девушка очень долго избавлялась от своей болезненной зависимости от миллиардера, а потом вышла замуж, родила двоих детей и занялась выпуском одежды.
Шэннон Маркетик
Шэннон Маркетик.
Она могла бы сделать блестящую карьеру в мире моды, но из-за обмана одного из агентств, с которым сотрудничала, обладательница титула «Мисс США» 1992 года оказалась в гареме султана Брунея Хассанала Болкиаха. Ей обещали оплату 3 тысячи долларов в день за участие в официальных мероприятиях в Брунее, а на поверку Шэннон на три месяца стала одной из 700 наложниц султана.
Султан Брунея Хассанал Болкиах.
Шеннон считала, что ею воспользовались, и подала иск на правителя, требуя компенсации в 90 миллионов долларов. Правда, доказательств жестокого обращения с ней Шэннон привести не смогла, а султан был защищён дипломатической неприкосновенностью. Девушке оставалось утешиться зарплатой в 100 тысяч долларов за все время пребывания в гареме и подарком в виде роскошного ожерелья из чистейших бриллиантов.
