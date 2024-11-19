11 вещей, из-за которых кажется, что ремонт в квартире делала бригада бабушек

Интерьерная мода меняется очень стремительно, и иногда очень сложно уследить за ней. Однако есть вещи, которые уже давно не в тренде, и вряд ли когда-нибудь вернутся. Novate.ru рассказывает, от каких приемов и деталей в интерьере стоит отказаться, чтобы не возникало ощущение, что ремонт делала бригада бабушек.
1. Белая бытовая техника
Выбирайте встроенную технику стального цвета
Еще один некогда модный тренд. Сейчас дизайнеры больше ценят не столько красоту, сколько практичность, поэтому вместо светлой бытовой техники отдают предпочтение приборам из нержавеющей стали. Они более простые в уходе, на них малозаметна пыль, капли воды, жира и другие загрязнения, поэтому убирать придется гораздо реже. Также можно обратить внимание на устройства темных оттенков с матовой фактурой – они смотрятся интересно и стильно. Только старайтесь избегать черных глянцевых поверхностей – они еще более непрактичные, чем белые.
2. Мебельные гарнитуры
Мебельные гарнитуры смотрятся странно. / Фото: intacargo.ru
Согласитесь, гораздо проще зайти в магазин и купить выставочный образец мебели, который идет набором. Так часто продают спальни (кровать, шкаф, комод) и гостиные (тумба под ТВ, журнальный столик, пеналы). Однако смотреться подобный гарнитур будет блекло, скучно и неинтересно, словно из каталога.
Чтобы оживить интерьер, сделать его более красивым и стильным, нужно потратить немного времени и подобрать предметы из разных коллекций, которые будут отлично сочетаться между собой. Можно комбинировать мебель по цвету, форме или стилю – как вам хочется.
Если же вы настроены на готовый гарнитур, внесите изюминку в обстановку с помощью яркого дивана или кресла – они будут прекрасно смотреться на фоне нейтральных стен. А чтобы мебель не выбивалась из общей картинки, «поддержите» ее мелким декором такого же цвета.
3. Люстра как единственный источник света
Должно быть несколько источников света
А вот это «привет» из нашего детства. Мы привыкли, что в комнате есть только один источник света, и это люстра, которая висит в центре потолка. Однако в современном интерьере освещение играет куда большую роль, чем в 90-х или 2000-х. Его используют для зонирования, визуального увеличения комнаты. Поэтому в самом начале ремонта необходимо продумать количество источников света, чтобы в комнатах не оставалось темных углов.
Люстру убирать не нужно – она будет прекрасным акцентом. Просто дополните ее другими светильниками. Рядом с креслом можно поставить торшер, над диваном повесить пару бра, на рабочий стол установить лампу. Кстати, они не обязательно должны быть выполнены в едином стиле – светильники можно объединить и по другому критерию, например, цвету.
4. Устаревшая плитка в ванной
Плитка на стенах и полу должна быть актуальной. / Фото: intacargo.ru
Если появляются деньги на ремонт, мы сразу начинаем переоформлять гостиную или кухню, так как в этих комнатах находимся чаще всего, принимаем здесь гостей. А вот до ванной руки не доходят. В результате она смотрится устарело, ведь мода на плитку меняется очень быстро, и, глядя на кафель, можно сразу определить, как давно вы делали ремонт в ванной.
Чтобы санузел всегда был в тренде, отдавайте предпочтение плитке из натурального камня – он выглядит роскошно и всегда в тренде. Если этот вариант слишком дорогостоящий, обратите внимание на кафель, по текстуре напоминающий камень или дерево. Также можно периодически перекрашивать плитку в актуальные цвета или делать акцентные зоны с помощью кафеля с узором, например, в зоне душа либо раковины.
5. Много маленьких фотографий на стенах
Выбирайте фото побольше
Раньше на стенах можно было увидеть множество, повествующих о достижениях и жизненных этапах жильцов квартиры. Сейчас это не слишком актуально. Во-первых, мелкие рамки создают визуальный шум, во-вторых, зрительно уменьшают пространство. Лучше создать композицию из нескольких больших снимков или отдать предпочтение нейтральным картинам, постерам. Они более гармонично впишутся в интерьер и не будут «дробить» внимание. При выборе полотна учитывайте размеры стены, чтобы не нарушить пропорции.
6. Комнатные растения
Комнатные цветы тоже должны быть актуальными
Точнее, некоторые разновидности. Наверняка, вы сейчас удивитесь, однако цветы также могут выйти из моды. Тот же папоротник ассоциируется с больницей или школой, а герань – с бабушкиной квартирой. Поэтому при выборе комнатных растений старайтесь отдавать предпочтение более актуальным экземплярам. Например, всегда выигрышно смотрятся цветы с крупными листьями: фикус, монстера, алоказия. Их можно поставить в свободном углу комнаты, рядом с кроватью или диваном. А в «интерьер» подоконников, навесных полок и тумб отлично впишутся пеперомия хоуп, традесканция, хойя керри, бромелия и другие.
7. Кухонный гарнитур «под дерево»
Выбирайте модную цветовую гамму
Еще один антитренд – это кухни с фасадами «под дерево». Они были актуальны лет 30 назад, когда дерево ассоциировалось с роскошью и свидетельствовало о высоком статусе владельца. Сейчас в моде однотонные шкафы глубоких природных оттенков, а также светлые изделия: белые, бежевые, серые.
Если вы пока не планируете менять гарнитур, подумайте о том, как его можно переделать. Самый простой и бюджетный вариант – перекрасить, но он возможен лишь в том случае, если фасады находятся в хорошем состоянии и не нуждаются в реставрации. Подберите подходящую краску, которая будет устойчива к влаге и перепадам температур, и наймите мастера, который сделает все в лучшем виде.
8. Линолеум
Вместо линолеума выбирайте ламинат
Легкий монтаж, невысокая стоимость, практичность, разнообразие дизайнов – все это многие годы делало линолеум одним из самых популярных вариантов напольных покрытий. Однако время не стоит на месте, и сейчас в магазине можно найти множество других, более выгодных и красивых предложений. Даже самый недорогой ламинат, благодаря текстуре «под дерево», будет выглядеть гораздо актуальнее, и впишется в любой интерьер. Если вы переживаете о его восприимчивости к влаге, подыщите варианты, которые обычно используют в ванной – да-да, есть и такие.
9. Невысокие двери
Высокие двери увеличивают высоту потолка
У стандартных дверей высота равна двум метрам, которой вполне достаточно для комфортного существования. Но если у вас в квартире низкие потолки, поищите возможность сделать дверное проем на 20-30 сантиметров выше. Таким образом, вы сможете зрительно увеличить высоту комнаты, и будете чувствовать себя намного уютнее. Также можно подобрать полотно в тон стенам, чтобы оно сливалось с окружающей обстановкой – еще один лайфхак для визуального расширения пространства.
10. Короткие шторы
Вместо коротких занавесок выбирайте римские шторы
Раньше короткие шторы на кухне были невероятно популярными – они встречались практически в каждой квартире, а чтобы занавески выглядели более изящно и аккуратно, по краям их придерживали специальные подхваты. Однако сейчас подобный текстиль выглядит устарело.
Да, возможно, для кухни это наиболее подходящий вариант, так как короткие шторы легко снять и постирать (а делать это приходится часто из-за капель жира и прочих загрязнений, которые постоянно оказываются на ткани).
Но все же более стильно будут выглядеть римские или обычные рулонные шторы. А вот от жалюзи следует держаться подальше. Во-первых, они жутко непрактичные, а во-вторых, выглядят так, словно вы их стащили из офиса.
11. Фактурная штукатурка
Используйте для декора краску
Узоры, цветы, вензеля, волны, выполненные с помощью фактурной штукатурки – это, конечно, большой труд мастера. Однако смотрится подобная отделка «дорого-богато», что сейчас абсолютно неактуально. Нейтральные, лаконичные стены являются горазд более универсальными, так как они служат идеальным фоном для мебели. Поэтому во время ремонта отдайте предпочтение классическим обоям или краске.
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