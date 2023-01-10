Как вернуть к жизни орхидею

Восстановите даже засохшую орхидею с гнилыми корнями! Всё, что вам потребуется, это свеча и корица.







Удалите старый грунт. Осмотрите корни и острыми, обеззараженными ножницами удалите все сухие корни. Места срезов запечатайте воском.







В литровую банку всыпьте 2 ч. л. с горкой корицы. Залейте горячей водой (1 л). Оставьте до полного остывания. Процедите через полотенце и ситечко.







В получившемся растворе замочите обработанную орхидею с корнями на 30 минут.







Затем пересадите в новый, чистый грунт. Сверху присыпьте мхом.







Накройте пластиковой бутылкой с отверстиями для воздуха. Бутылку не убирайте 3 месяца. Поливайте по мере необходимости. Не переливайте орхидею!







Через 3 месяца орхидея восстановится и будет как новенькая!





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