С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Пираты вне закона, всё равно богатые они или нищие. Пираты подлежат поголовному уничтожению на месте их обнаружения, ...Как выглядят совр...
  • Алиса Майская
    Автор навязывает свой (идиотский), взгляд на классический интерьер , заявляя "это не круто", "это дешево", "это устар...Детали, которые в...
  • Астон Мартин
    благодарюКак вернуть автом...

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Положите сухую, чистую губку для мытья посуды… в холодильник! Этот лайфхак пригодится каждому.

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Чем же может помочь губка в холодильнике? Во-первых, она впитывает излишнюю влагу, а потому хорошо положить её в отсек с овощами, зеленью, фруктами.

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник

Во-вторых, губка впитывает неприятный запах. Можно положить одну или несколько губок в разные отсеки холодильника. Губки стоит дезинфицировать каждые 2-3 недели (просто положите в микроволновку на 2 минуты или замочите в уксусном растворе). Одна и та же губка прослужит вам очень долго!

Зачем хозяйки кладут кухонную губку в холодильник
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Холодильникгубка

Картина дня

наверх