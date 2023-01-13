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Эффективное средство для рассады, которое есть на кухне у каждой хозяйки

Каждый садовод и огородник знает, что для того чтобы летом получить богатый урожай овощей важно вырастить крепкую и здоровую рассаду.
Есть несколько способов дать рассаде все необходимые питательные вещества для активного роста и развития. Одним из самых бюджетных и эффективных способов является использование обычного лаврового листа. В лавровом листе содержится огромное количество полезных веществ: фосфор, калий, витамины, аминокислоты, флавоноиды, а также вещества, которые отпугивают вредителей и подавляют рост болезнетворных бактерий и грибков.

Эффективное средство для рассады, которое есть на кухне у каждой хозяйки

Лавровый лист для рассады можно использовать несколькими способами.
Первый способ заключается в приготовлении настоя из лавровых листьев. Для приготовления настоя 15 грамм листьев залейте 1 литром кипятка и оставьте настаиваться на сутки. Используйте средство для обработки рассады по листу. Такая обработка защитит саженцы от болезней и вредителей.

Эффективное средство для рассады, которое есть на кухне у каждой хозяйки

Также лавровый лист можно использовать как добавку грунт. Для этого листья необходимо измельчить в кофемолке до порошкообразного состояния. На 1 горшочек следует использовать 1-2 чайные ложки порошка. Порошок можно использовать и для подросшей рассады: просто распределите чайную ложку порошка по поверхности горшка и слегка присыпьте землей.

Эффективное средство для рассады, которое есть на кухне у каждой хозяйки

О том, как использовать лавровый лист для рассады, смотрите на видео:


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средствоРассада

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