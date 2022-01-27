Круче не бывает: 6 самых динамичных и комфортных классических седанов

5,0-литровый «волчок» - немецкий седан Mercedes-Benz 500E.
За последние десятилетия было выпущено много хороших седанов. Некоторые из моделей смогли особенно удачно объединить комфорт, динамику и привлекательность. В обзоре представлены самые лучшие седаны своего времени, многие из которых повлияли на концепцию современного автомобиля.
1. Mercedes-Benz 500E (1990-1995)
«Волк в овечьей шкуре» - немецкий седан Mercedes-Benz 500E.
Благодаря высокоэффективному двигателю V-8, скрытому под относительно непритязательным внешним видом, седан Mercedes-Benz 500E называют «волком в овечьей шкуре». Как отмечалось в пресс-релизе 500E, у этого Mercedes-Benz умышленно не было антикрыльев, спойлеров или цветных полосок, чтобы не обозначать автомобиль как спортивную машину. От базового седана E-Class модель 500E внешне отличалась широкими шинами и «мускулистыми» крыльями.
Почти как обычный Mercedes-Benz E-Class.
Модель была разработана в сотрудничестве Mercedes-Benz и Porsche и производилась также совместно. При изготовлении кузов посещал заводы обоих компаний, а на сборку готовой машины уходило 18 дней. За четыре года выпустили 10479 экземпляров «волчка» с 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 325 л.с. и крутящим моментом 480 Н•м. С ним шустрый седан разгоняется до 100 км/ч за 6,1 секунды.
5,0-литровый двигатель V8 Mercedes-Benz 500E.
2. Aston Martin Lagonda (1974-1990)
Aston Martin Lagonda – британский седан люкс-класса.
Из-за прямых линий и угловатых форм Aston Martin Lagonda говорили, что у автомобиля дизайн «сложенного листа бумаги». Проект британского автодизайнера Уильяма Таунса стал спасением для Aston Martin во время экономического кризиса в 1970-е годы. Автомобиль не мог оставить равнодушным обеспеченных покупателей, ведь наряду с Rolls-Royce и Bentley это был самый дорогой седан в мире. За 25 лет выпустили всего 645 экземпляров, каждый из которых оснащался 5,3-литровым двигателем V8.
Футуристичный салон Aston Martin Lagonda с бортовым компьютером.
Ахиллесовой пятой Lagonda оказалась вторая примечательная особенность модели - футуристичная приборная панель. В торпедо встроили первый в мире бортовой компьютер с электронно-лучевыми трубками. Система столь часто ломалась, что журнал Time назвал это «механической катастрофой» в своем перечне «50 самых худших машин всех времен». Несмотря на противоречивые отзывы, по сей день Lagonda – это желанный коллекционный автомобиль.
3. Rolls-Royce Phantom VII (2003-2016)
Представительский седан Rolls-Royce Phantom VII.
В Rolls-Royce описывают Phantom как «лучший автомобиль в мире». Учитывая популярность машины среди богатых покупателей, трудно с этим не согласиться. Phantom седьмого поколения, который был запущен в 2003 году, помог британской компании заново обрести фирменный стиль и вскоре стал главной моделью марки.
Просторный и удобный задний ряд сидений Phantom VII.
Phantom VII – это образец особой, британской, роскоши с такими уникальными функциями, как убирающаяся под капот фигурка «Дух Экстаза», открывающиеся против хода задние двери, встроенные в двери зонтики. В 2018 году ожидается появление нового, восьмого, поколения знаменитого седана.
4. Porsche Panamera (2009 - настоящее время)
Седан Porsche Panamera, ломающий стереотипы.
В 2009 году многие автолюбители назвали появление четырехдверного Porsche кощунством. Многие говорили, что машина попросту уродлива. Тем не менее, ее оценили, что видно по высоким продажам.
Салон Porsche Panamera.
5. Maserati Quattroporte III (1979-1990)
Maserati Quattroporte III поколения.
Maserati Quattroporte III в свое время являлся «образцовым» итальянским автомобилем класса «люкс», который покупали и политики, и актеры. Предыдущая модель, Quattroporte II, потерпела неудачу из-за ряда факторов, в том числе переднеприводного шасси Citroën SM и мирового экономического кризиса.
Дизайн Maserati Quattroporte III разработал знаменитый Джорджетто Джуджаро.
Quattroporte III, напротив, вывела Maserati из долгов. У модели был роскошный салон, двигатель V8, спортивная подвеска, задний привод. Автомобиль стал бестселлером, было продано 2155 экземпляров (против 13 машин Quattroporte II).
6. Maybach 57/62 (1997-2013)
Очень дорогой представительский седан Maybach 62.
У компании Maybach богатая история, в которой нашлось место для авиационных двигателей Первой мировой, дорогих автомобилей 1920-х и 1930-х, танков Третьего Рейха, морских дизелей 1960-х. А в 1997 году Maybach представили новые ультра-роскошные седаны. Модели 57 и 62 отичались длиной колесной базы и предназначались для конкуренции с таким «крепким орешком», как Rolls-Royce Phantom. Автомобили тщательно собирали вручную по 4 месяца каждый. Производитель описывает их как «частные самолеты, но для езды по дороге».
В ультра-роскошном салоне Maybach 62.
К сожалению, продажи Maybach (всего около 3000 экземляров) не оправдали ожиданий руководящей компании Mercedes-Benz. Несмотря на то, что Maybach был одним из лучших роскошных седанов своего времени, в 2013 году программу закрыли и немецкая марка снова ушла в тень автомобильной истории.
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