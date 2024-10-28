С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Даяна
    Одно я испытала на себе, находилась в облаке, когда ходила по Уралу.13 мифов о Земле,...
  • Россиянин
    Австралийские подземные города почему не показали?В пещере горного ...
  • Ингерман Ланская
    всю эту хрень, про "полезность" да опубликовать при совдепии.... в совдепии как раз рекламировали всё это, как ооооче...Какие продукты ош...

Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Памятники ставят в честь известных людей и в память о великих событиях. Однако находятся и такие энтузиасты, которые создают крохотные памятники совсем по другим поводам. В нашем обзоре – пятерка очаровательных миниатюрных работ. Самым крохотным памятником в мире признана Лягушка-путешественница, которая появилась в 2013 году в Томске!



Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Лягушка-путешественница, Томск, Россия


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Сказка о хвастливой лягушке, которая придумала оригинальный способ путешествовать на гусях, вдохновила Олега Кислитского, скульптора из Томска, на создание крохотного памятника. Посвящен он, конечно же, всем путешественникам. Высота лягушки всего 44 миллиметра, и эта кроха – мировой рекордсмен.

Чижик-Пыжик, Санкт-Петербург, Россия


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

До появления лягушонка пальма первенства самого крохотного памятника в мире принадлежала легендарному Чижику-Пыжику с Фонтанки. 11-сантиметровый бронзовый памятник – один из символов Северной Пальмиры. Не всем туристам удается отыскать кроху. Большой удачей считается бросить монетку на помост, где сидит птичка. Интересно, что судьба памятника не очень удачна: минимум три раза вандалы воровали птичку.

Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Отыскать Чижика-Пыжика – непростая задача

Мальчик, который смотрит на Луну, Стокгольм, Швеция


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Высота скульптуры мальчика – 15 сантиметров, установлена она была в 1967 году и с тех пор стала символом Стокгольма. Мальчик – всеобщий любимец, автор скульптуры – Лисс Эрикссон. Считается, что скульптор черпал вдохновение в образе сказочного персонажа Нильса, путешествовавшего с дикими гусями. Местные жители по-своему заботятся о крохе: с приходом холодов надевают на мальчика вязанную шапочку и шарф, а к Рождеству приносят ему подарки.

Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Две мыши и кусок сыра, Лондон, Англия


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Самый маленький памятник в Лондоне – две мыши, который дерутся за кусок сыра. Установлен он на карнизе одного из домов на улице Филпот-Лейн. Памятник был установлен в честь трагической истории, которая случилась во время строительства здания в 1862 году. Два рабочих повздорили из-за того, что якобы один украл обед у второго. Завязалась драка, и один упал со строительных лесов, разбившись на смерть. Как выяснилось позже, на самом деле похитителями были мыши.

Статуя Свободы, Ужгород, Украина


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Размер украинской статуи Свободы – не больше 20 сантиметров. Эта скульптура – одна из многих миниатюр, которые украсили Ужгород стараниями местного скульптора Михаила Колодко с 2010 года. Местные жители добавляют национального колорита в образ статуи, наряжая ее в традиционные наряды по случаям праздников.

Черепашка из Одессы, Украина


Лягушка-путешественница, Чижик-Пыжик и компания: 6 самых маленьких памятников в мире

Замыкает пятерку самых маленьких памятников очаровательная черепашка, которая расположилась на крышке канализационного люка в одесском парке Победы. Автор этой миниатюры – неизвестен, местные детишки обожают Тортиллу.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
г. Санкт-Петербург
г. Томск

Картина дня

наверх