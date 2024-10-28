Самые невероятные факты о цыганах

Известно ли вам, что цыгане — выходцы из Индии? Они даже до сих пор понимают несложные фразы на хинди и могут без перевода смотреть индийские фильмы.



Однако ученые так и не смогли установить, когда именно данный народ мигрировал и разошелся по всему земному шару. Ведь сейчас цыган можно встретить во всех уголках планеты, кроме Антарктиды.

Только в странах Европы их численность составляет… 12 миллионов человек!Публикуем увлекательную подборку фактов о цыганах.Самым страшным наказанием для любого цыгана является изгнание из табора. Оно применяется только при самых сложных обстоятельствах или после совершения тяжких преступлений . Широко распространенное слово «лавэ» в русском языке появилось именно из цыганского языка, а обозначает оно, конечно же, деньги.Если вы увидели у цыгана серьгу в одном ухе, это значит, что он единственный ребенок в семье. А доводилось ли вам когда-нибудь видеть цыганку с короткими волосами? Скорее всего, нет, так как короткая стрижка у представителей этого народа обозначает бесчестие. Волосы остригали насильно изгнанникам или изолированным людям, до сих пор цыгане не стригутся коротко.В наше время цыгане в своем большинстве отказываются от кочевого образа жизни, всего примерно 1% европейских цыган все еще переезжают с места на место.Самым интересным понятием в культуре этого народа считается называемая «скверна». Этим словом цыгане зовут нижнюю часть женского тела и полагают, что если взрослая женщина пройдется над чем-нибудь, то данное место сразу станет оскверненным. Это же касается и женской одежды ниже пояса, обуви, потому-то цыгане, в основном, и живут в одноэтажных домах, чтобы их не «осквернили сверху».Наиболее необычным и распространенным цыганским блюдом считается жаренный или запеченный еж. Особенно это блюдо любят польские и прибалтийские цыгане. Возникло оно, скорее всего, в период жизни в лесах, во время постоянных гонений на цыган в прошлом.Во время цыганских праздников увидеть пьяного цыгана будет крайне сложно. У них не принято много пить за столом, поэтому во время гуляний дежурит молодежь, которой не разрешается пить в присутствии старших. В их обязанности входит предотвращение всевозможных конфликтов и помощь тем, кто не знает своей меры.Среди цыган настолько распространен культ детей, что усыновление для них — это обыденность. В семью , где есть дети, гости, по цыганскому обычаю, обязаны нести угощения и подарки, а если ребенку в гостях очень понравилась какая-то вещица, то ее должны ему подарить. Чем больше цыганская женщина реализовала себя как хорошая мать, тем больше ее любят, ценят и уважают в сообществе. Цыгане, в своем большинстве, исповедуют христианство или ислам, но есть и представители других религий.Вещи умершего цыгана или то, чего он касался перед самой смертью, считаются грязными и закапываются вместе с ним в могилу. Та же история с вещами роженицы: они подлежат уничтожению. Хотя это можно объяснить не только религией народа, а и с точки зрения санитарных условий.Всем известные оборки на пышных цыганских юбках имеют простое объяснение их бедной жизни. Просто когда подол юбки окончательно изнашивался, женщина его отрезала и пришивала лоскуты от старых платьев или кусочки дешевой ткани . Многие цыганки выходят замуж девственницами, по старинному обычаю, окровавленную простынь показывают гостям после первой брачной ночи. После свадьбы молодожены обычно живут в доме жениха с его родными, а уже со временем переезжают в свой собственный дом. Лишь младший сын с женой должен остаться с родителями, чтобы ухаживать за ними в старости.Ученые полагают, что первопричиной сильной любви цыганок к золотым украшениям является страховка от бедности в случае развода. Если муж выгонит из дома и не даст денег, то сережки и кольца будут очень кстати. Некоторые цыгане знают основы гипноза и пользуются этими знаниями с целью обогащения и обмана, поэтому советуем не смотреть им в глаза во время разговора или встречи.В 1944 году был уничтожен немецкий концлагерь Освенцим, который располагался на территории Польши. В нем находилось большое количество цыган из востока Европы. По самым скромным оценкам в застенках лагеря погибло около 21 тысячи цыган , в том числе детей, стариков и женщин.