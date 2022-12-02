Как немецкая швейная машинка «Зингер» стала важным атрибутом советских семей

Интерес антикваров ко всему винтажному и необычному неутолим. Одни годами гоняются за мебелью эпохи Екатерины Великой, другие мечтают о музыкальных инструментах XIX века. И совсем немногие интересуются старинными механическими швейными машинками. Пыльные и забытые со временем, эти помощницы могут принести своему владельцу от 10 000 до 500 000 рублей. Но далеко не каждая оценивается так высоко. Основателя марки Зингера знают многие. Некоторые росли, слушая мирное жужжание домашнего швейного механизма. В отличие от советских «Чаек», эта машинка шила что угодно: от ситца до кожи. И всегда прекрасно справлялась со своей задачей.
Исаак (Айзек) Меррит Зингер — человек-бренд
Исаак (Айзек) Меррит Зингер — изобретатель культовой швейной машинки.
Многие уверены, что изобретателем швейной машинки был американец Айзек Зингер, и совершают огромную ошибку. На самом деле Зингер лишь модернизировал несколько понравившихся ему механизмов и разработал свой идеальный вариант.
В XIV веке голландский изобретатель, имя которого история так и не знает, создал механизм для сшивания парусов. Затем в 1755 году немец Карл Вейнзенталь изобрёл приспособление с «ушком» для нитки, которая имитировала ручное шитьё. А вот патент на изобретение механической швейной машинки принадлежит англичанину Томасу Сенту, который узаконил своё авторское право на это устройство в 1791 году.
Карл Вейнзенталь и Томас Сент.
В 1830 году француз Бартелеми Тимонье изобрёл и запатентовал механизм, который позволял делать один цепной стежок, а также облегчал стачивание. В 1833 году американский механик Уолтер Хант придумал установку, которая позволила выполнять двухниточный челночный стежок.
Одиннадцать лет спустя, взяв за основу изобретение Ханта, Элиас Хоу создал первую автоматизированную швейную машинку, которая была пригодна для работы. Поскольку ткань в ней подавалась вертикально, стежки нередко получались неровными. Однако несмотря на этот изъян, машинка имела большой спрос как на производствах, так и в домашнем использовании.
Уолтер Хант (1796-1859) и Элиас Хоу (1819-1867).
Все эти события произошли ещё до появления легендарной швейной машинки «Зингер». Однажды изобретатель пришёл в швейную мастерскую, где стояли машинки с совершенно разными механизмами. Исходя из устройств Ханта, Тимонье и Хоу, Зингер создал новую модель. На это ему понадобилась всего одна ночь. А следующие десять суток он посвятил её непосредственной реализации. Зингер добавил в машинку три новых главнейших детали: для того, чтобы нитки в процессе шитья не запутывались, челнок разместился горизонтально, а платформа и прижимная лапка гарантировали сплошную строчку, фиксируя ткань.
Подольский завод — место, которое вдохнуло в «Зингер» новую жизнь
Подольский завод (начало XX века).
В середине 50-хх гг. прошлого столетия практически каждая советская домохозяйка хотела стать обладательницей скруглённого чемоданчика с лакированной чёрной фанерной крышкой. Именно в таком продавалась, а затем и хранилась ручная швейная машинка «Зингер». Изготовлялась она не за границей, как могут подумать многие из названия, а на Подольском заводе в СССР.
В начале XX века американская корпорация «Зингер» открыла фабрику в подмосковном городке Подольск. Дешёвая рабочая сила, выгодное расположение и строительство железнодорожной ветки вывело производство на государственный уровень и сделало его одним из самых успешных в Российской империи.
Дом Зингера в Санкт-Петербурге.
К концу 1910 года фабрика стала вторым по величине производителем швейного оборудования во всём мире. Только в России открылось более 3 000 магазинов с продукцией фабрики «Зингер». Машинки поставлялись во все восточные регионы. Добившись высокой прибыли, компания открыла первоклассный офис в самом центре Санкт-Петербурга. На тот период здание представляло поистине архитектурное и техническое чудо: оно было оснащено лифтом, а крыша обеспечивала автоматическую уборку снега.
Дом Зингера, современный вид.
Изменения в обществе благоприятно повлияли на Подольский завод. Как следствие, в 1923 году был открыт новый завод, который выпускал швейные машинки под маркой «ПМЗ». Несколько десятилетий продукция Зингера производилась без коренных изменений в дизайне или самом механизме.
Буржуазный дизайн, покоривший советских домохозяек
Машинка «Зингер», детали.
Не одними техническими характеристиками покоряла советских женщин машинка Зингера. Не менее восхитителен был и её внешний вид: элегантно изогнутый громоздкий корпус, хромированные элементы, затейливый орнамент, латунная ручка. Приятное стрекочущее звучание слаженного механизма. Тонкая игла, равномерно прокладывающая дорожки ниток на ткани.
Её дизайн в стиле модерн отличался изысканностью и эстетизмом. Машинка «Зингер» была одним из главных показателей достатка семьи. Она послужила толчком к возникновению поколения «модисток».
Мифы, легенды и слухи, которые существуют вокруг швейной машинки «Зингер»
Переименованная машинка Зингера.
Более ста лет швейная машинка «Зингер» была самым дорогим предметом в домах и квартирах российских семей. Чтобы купить её, хозяйки копили деньги в течение многих лет и продавали другие вещи. Иногда швейная машинка становилась единственным кормильцем семьи, спасая от голода в тяжёлые времена. В случае пожара швейные машины забирали первыми. Если семье приходилось внезапно переезжать, например, из-за войны, её старались взять с собой, даже если она была громоздкой.
Естественно, что ажиотаж, который создавала машинка Зингера, вызывал вокруг неё множество легенд, порой даже нелепых. Например, ходили слухи, что были машинки с деталями, созданными из редких драгоценных металлов, которые повышали износостойкость рабочих поверхностей. Данная легенда казалась бы безобидной, если бы не стала причиной ряда убийств, совершённых охотниками за сокровищами. Например, группа парней из Набережных Челнов совершили нападение на пожилую женщину, которая хранила в доме старинную зингеровскую модель. Молодых людей буквально ослепила жажда денег, они пытались найти в машинке драгоценности.
Швейная машинка Зингера.
Также одна из легенд гласит, что дочернее предприятие компании Зингер в Германии поставляло швейные машинки американцам под маркой «Zinger» вместо привычного «Singer», что было омонимично американскому «singer» — «певец». Многие современные перекупщики пользуются этим во время сделок, чтобы купить старинные машины «Зингер» по сниженной цене, апеллируя тем, что это подделка.
В 1998 году компания Зингер якобы объявила о поиске швейной машинки с особым серийным номером, начинающимся на «1». Обладателю машинки со счастливым номером полагался приз в размере 1 млн долл. Предположительно она находилась на территории России. Самые отпетые антиквары до сих пор мечтают найти эту машинку.
Но наиболее невероятный миф возник в революционный период. По слухам, завод Зингера выпустил около 300 швейных машинок, сделанных из... золота. После Октябрьской революции зажиточные семьи массово эмигрировали в Европу. Однако чтобы выехать, им пришлось отдать все свои драгоценности. Единственное, что они могли перевезти через границу, — это домашние принадлежности. Говорят, предприимчивые мигранты переплавили драгоценный металл в форму машинки «Зингер» и окрасили полученные слитки в чёрный цвет.
Машинка Зингера была настолько популярной, что её использовали даже в открытках.
Последняя легенда, родившаяся в Саудовской Аравии в 2009 году, гласила о «красной ртути» в иглах старых машинок «Зингер». Несколько грамм этого вещества стоит от 2 до 3 млн долл. Его наличие в машинке можно подтвердить с помощью обычного смартфона, у которого пропадает сотовая связь в непосредственной близости от вещества.
Чем ценна швейная машинка Зингера на самом деле
В народном сознании семейная реликвия превратилась в невероятно дорогой антикварный предмет. На самом деле машинки «Зингер» советского периода практически не имеют спроса. На Подольском заводе в период с 1904 по 1914 год было изготовлено пять миллионов швейных машинок.
Рекламная кампания «Зингер» конца XX века.
Наиболее ценными являются машинка XIX века, а также редкие модели с необычной формой корпуса или коробки, с ручной росписью, с изображениями известных людей или с перламутровыми инкрустациями. На различных российских сайтах, специализирующихся на антиквариате и старинных вещах, стоимость таких моделей доходит до полмиллиона рублей. В Европе же старинные «Зингеры» можно приобрести буквально за копейки.
В отличие от современных швейных машин, которые представляют собой автоматику, помещённую в пластиковый корпус, у винтажной «подолки», казалось, была душа. Производители старались придать машинке не только качество и функциональность, но также особый дух эпохи и изысканную красоту.
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