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Натуральный отпугиватель насекомых

Если летом назойливые насекомые не дают покоя, воспользуйтесь этим дельным советом, который решит проблему. Самое главное — это то, что защититься от насекомых можно с помощью только натуральных средств, которые, к тому же, наполнят дом приятным ароматом.
Для изготовления натурального репеллента выложите на центр плотной салфетки кофе, сверху разместите несколько звездочек гвоздики.





Сверните салфетку в плотную трубочку.



Смажьте салфетку тонким слоем зубной пасты.



Использовать натуральный репеллент очень просто: подожгите салфетку с двух сторон, а заем потушите огонь: салфетка должна тлеть.



Отпугиватель насекомых готов! Самодельный репеллент работает даже лучше, чем покупные средства от насекомых.
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