Натуральный отпугиватель насекомых

Если летом назойливые насекомые не дают покоя, воспользуйтесь этим дельным советом, который решит проблему. Самое главное — это то, что защититься от насекомых можно с помощью только натуральных средств, которые, к тому же, наполнят дом приятным ароматом.

Для изготовления натурального репеллента выложите на центр плотной салфетки кофе, сверху разместите несколько звездочек гвоздики.

Сверните салфетку в плотную трубочку.Смажьте салфетку тонким слоем зубной пасты.Использовать натуральный репеллент очень просто: подожгите салфетку с двух сторон, а заем потушите огонь: салфетка должна тлеть.Отпугиватель насекомых готов! Самодельный репеллент работает даже лучше, чем покупные средства от насекомых.