Правда или миф: любая советская макаронная фабрика могла выпускать патроны

Чтобы изготовить макароны в форме трубочек, определенный объем теста помещают в специальную камеру, где под воздействием пресса его выдавливают через специальную матрицу — пластинку с отверстиями, как в мясорубке. Если отверстия в такой матрице представляют собой круги, на выходе получаются спагетти, если они щелевидные — получаем лентообразные макароны, а если в них имеются вкладыши — имеем заветные трубочки.