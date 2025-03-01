«Когда заговорят камни»: любовь великого Родена, разрушившая жизнь

Когда разрушилась их связь, он не смог смириться с горечью утраты, а она от переполняющего чувства обиды и разочарования оказалась в психиатрической больнице. Грустная история любви великих талантов.



- Няня, расскажи сказку, – просит маленькая девочка с мечтательными глазами, укладываясь спать.

- Сказку? Новости СМИ2

- Я когда-нибудь встречу того, кому все смогу отдать? Встретишь – сказала старуха. – А когда же я пойму – того ли я встретила, и тому ли я отдала всё?

И цыганка ответила:

- Поймешь, потому, что камни заговорят!



И камни действительно заговорили! Да так, что не приведи Господь такое испытать никому. Камилле довелось встретить в одном лице господина, «который ничего не даст тебе кроме безумия», и господина, «который подарит любовь, после которой не умирают».











Камилла Клодель, милая и талантливая девушка, родившаяся в провинции Франции Шампань, и Огюст Роден встретились, когда ей не было ещё и 20, а он уже был 40-летним скульптором, работами которого восхищались. Она стала его натурщицей, музой, радостью, любовницей и вдохновением, а он стал ей судьбой и её злым роком.



Камилла родилась в обеспеченной семье французских буржуа, но её детство не было безоблачным из-за постоянных семейных скандалов. Правда, родители с пониманием относились к её увлечению скульптурой и разрешали ей лепить, несмотря на увещевания соседей, что приличная девушка должна шить и вышивать, а не возиться с глиной.







В 1881 году семья Клодель переехала в Париж. Великий Альфред Буше, увидев её работы, разглядел в ней большой талант и позвал в мастерскую на Нотр-Дам-де-Шан.



С Роденом Камиллу свёл случай. Когда Буше уехал в Италию, он передал руководство мастерской Огюсту, а тот сразу обратил внимание на талантливую девушку и даже взял её в команду своих учеников, которые работали над большим государственным заказом – монументом «Врата Ада».







Вечный идол. Огюст Роден.



Девушка достаточно скоро стала ассистенткой и помощницей Родена. Мастер доверял ей лепить часть своих композиций, а она набиралась у него опыта, формировала собственный стиль и даже начала экспонировать собственные работы. Но справедливости ради нужно признать, что и мастер пользовался идеями своей талантливой ученицы. Поэтому сегодня очень сложно разобраться в авторстве идей этого творческого симбиоза.







Вальс. Камила Клодель.



Впрочем, это была любовь с первого взгляда. Встреча с юной барышней вызвала в душе скульптора бурю эмоций и чувство робости. А Камилла сразу поняла, что это надолго. Великий скульптор часто появлялся со своей юной возлюбленной на приёмах и гордился своей начитанной, красивой и оригинальной в своих суждениях барышней.







Огюст Роден и Камилла Клодель.



Именно в то время Роден создаёт работы, которые принесли ему славу и помогли покорить Париж. Камилла же сделала лишь небольшой шаг в признанию и известности и поняла, что может так и остаться в тени своего возлюбленного. В 1888 году она выставила свою первую большую работу – «Забвение». Но критики, которые во всех её скульптурах видели копирование и заимствование, увидели в её работе отголоски роденовского «Поцелуя». К слову, современные искусствоведы склонны считать, что многие из ранних работ Камиллы послужили частью, а то и основой, скульптур Родена.







Одна из работ Камилы Клодель.



Камилла ждала от Родена предложения стать официальной женой. Он молчал. А однажды она узнала о Розе – женщине, которая родила её возлюбленному сына, вела его хозяйство, окружала заботой и теплом. Камилла была уверена, что он бросит эту необразованную крестьянку и не признает сына. Ведь это она, Камилла, и умница, и красавица, и большой талант. Но годы шли, а Роден и не собирался ничего менять, не желая терять ни одну из женщин.







Бюст Родена, Камилла Клодель 1888 бронза, патина с кофе



Камилла уже давно осознала, что её творчество и любовь обречены на провал, но конец её терпению пришёл, когда по требованию Родена ей пришлось сделать аборт, после которого она лишилась возможности стать матерью. Ещё недавно любящая женщина чувствует себя униженной и растоптанной. Даже искусство не помогает исправить ситуацию. И тогда она принимает сложное для неё решение – уйти от Родена навсегда.







Зрелый возраст. Камилла Клодель.



Постепенно Камилла нищает. В письмах друзьям она пишет, что одежда её так изношена, что она не может выйти на улицу. Впереди у неё только безысходность и долгие три десятка лет в психиатрической больнице.



А Роден узаконил отношение с Розой, но так и не смог забыть свою возлюбленную. Он и на смертном одре бредил только Камиллой.



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