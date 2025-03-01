Что означают главные русские оскорбления

Русский народ остер на язык. За словом, как говорится, в карман не полезет. Однако, доставая в очередной раз бранное слово из «лексического кармана», не лишним будет узнать о его первоначальном значении. Почему оно, собственно, стало бранным?
Дурак
Пожалуй, самое распространенное (наряду с «женским» вариантом – дура) из отечественных ругательств.
Интересно, что Аввакум подсмотрел это слово из скоморошеской культуры: вероятно, это было названием одной из ватаг скоморохов. Лингвисты полагают, что «дурак» происходит от индоевропейского dur (кусать, жалить) и буквально переводится как «укушенный», «ужаленный». Возможно, «титул» дурака был связан с ритуалом посвящение в скоморохи – по одной из версий человек должен бы пережить укус гадюки. Кстати, исходя из этой гипотезы, пословица «дурак дурака видит издалека», скорее всего, изначально имело отношение именно к скоморохам. Дураки, в нынешнем смысловом значении, вряд ли способны идентифицировать себе подобных.
Сволочь
Слово происходит от глагола «волочь», «волочить». Изначально «сволочь» означало «сволочённый куда-либо мусор». Затем это понятие стали переносить на бродяг и прочий «никчемный люд».
Подлец
Этому ругательству мы научились у литовцев, который использовали термин «подлый» в отношении людей с худородным происхождением. Еще в XVIII веке слово «подлые люди» было официальным термином, которым в государственных документах обозначали так называемых «нерегулярных» горожан, не входивших в состав мещанства. Как правило, это были чернорабочие, гастарбайтеры из деревень, живущие в городе на полулегальном положении (вроде «лимитчиков» советского времени). И только в конце XVIII века слова «подлец», «падла» пополнили словарь мещанской нетерпимости.
Подонок
Это слово (правда, во множественном числе – «подонки») мирно просуществовало в русском лексиконе несколько столетий, означая всего лишь остатки жидкости на дне сосуда. В XIX веке с чьей-то легкой, изощренной, руки оно перенеслось на обитателей питейных заведений, предпочитающих допивать капли алкоголя их чужих рюмок. Затем появилось выражение «подонки общества»: так называли асоциальные элементы города.
Мерзавец
Точное значение этого слова сегодня не может объяснить ни один ученый. Правда, практически все лингвисты сходятся во мнении, что «мерзавец» (он же «мразь») приходится родственником «морозу». Конечно, вряд ли «мерзавца» можно расшифровать как «морозный человек». Даже «отморозок», как вариант перевода, тоже не очень вяжется – уж слишком много экспрессии, презрения, обычно вкладывают, когда говорят «мразь». Есть гипотеза, что мерзавцами называли преступников, казненных путем утопления подо льдом. В русской традиции считалось, что человек, принявшей такую смерть становится «заложным покойником», то есть обречен на вечные скитания на земле в призрака или даже – упыря.
Дрянь
ероятно, первоначально употреблялось в значении «чего-то содранного» – коры дерева, кожи животного и т.д. Затем, как пришли к выводу лингвисты, «дрянью» стали называть нечто, не представляющее ценности. Правда, есть экзотические версии, которые утверждают, что слово каким-то образом связано с казнью путем сдирания кожи. Иными словами «дрянью» называли людей, «достойных» такой экзекуции.
Быдло
Здесь все просто: «быдло» переводится с польского, как скот. Высокомерные шляхтичи так предпочитали называть работников сельского хозяйства. Затем нехорошая привычка передалась русским дворянам, а от них пошла гулять по мещанской среде. Интересно, что чехи, соседи поляков употребляют слово «быдло» в значении «кров», «жилище». Поэтому если вы станете жертвой оскорбления этим словом, примеряйте для себя чешский вариант.
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