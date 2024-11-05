Как очистить старые пластиковые контейнеры

Пластиковые контейнеры – незаменимая вещь на кухне любой хозяйки. Однако есть у них один существенный минус – после первого же использования они уже не выглядят чистыми, даже если тщательно мыть их вручную.

Чтобы не приходилось обновлять контейнеры каждые пару недель, предлагаем воспользоваться лайфхаками по удалению пятен с пластика, перечисленные в этой статье.

Лайфхак 1: Замачивайте с таблетками для зубных протезов

Лайфхак 2: Используйте средство для посуды и бумажные полотенца

Лайфхак 3: Скрабируйте сахаром

Лайфхак 4: Чистите пищевой содой

Лайфхак 5: Мойте антисептиком для рук

Лайфхак 6: Замачивайте в уксусе

Лайфхак 7: Используйте хлорный отбеливатель

Как ухаживать за пластиковыми контейнерами?

Таблетки уберут жир со дна и стенокОказывается, таблетки для зубных протезов могут использоваться не только по прямому назначению, но и для чистки грязных контейнеров. Они вполне могут заменить дорогостоящую бытовую химию, при этом справятся с задачей ничуть не хуже. Таблетки созданы, чтобы отбеливать протезы, удалять с них пятна жира и остатки пищи – с пластиком они работают идентично.Чтобы восстановить пластиковые контейнеры, нужно наполнить их теплой водой, положить две таблетки и оставить на ночь. Утром помойте емкости губкой, слейте жидкость и ополосните их водой. Можно использовать средство для посуды, чтобы закрепить результат.Положите в контейнер кусочки бумажного полотенца и залейте средством для посуды.Этот лайфхак несколько лет назад появился в TikTok, и с тех пор его популярность только растет. Многие хозяйки уже опробовали его на своей кухне и остались довольны результатами. Если вы еще не пробовали таким образом очищать свои контейнеры, советуем провести эксперимент.Нужно взять грязную емкость, налить в нее теплую воду, добавить две столовых ложки жидкости для мытья посуды и порванные на кусочки бумажные полотенца либо салфетки. После этого плотно закройте контейнер крышкой и хорошо потрясите на протяжении минуты. Вот увидите – пятна исчезнут, будто их и не было.Почему этот лайфхак работает? Все благодаря высокой концентрации мыла, механическому воздействию (более сильному, чем обычном мытье губкой), а также способности бумажного полотенца впитывать масло и жир, предотвращая обратное попадание загрязнений на пластик.Однако есть нюанс – лайфхак работает только со свежими пятнами, а вот если контейнер уже пару дней стоит в мойке, ожидая своего звездного часа, то хитрость с бумажными полотенцами вряд ли поможет.Сахар будет работать как отличный скраб.Сахар входит в состав большого количества скрабов для лица и тела, что совсем неудивительно, учитывая его способности к очищению. По этой причине хозяйки решили попробовать задействовать его для скрабирования не только кожи, но и пластиковой посуды.Для того, чтобы провести процедуру «отшелушивания» загрязнений, возьмите грязную посуду, насыпьте в нее несколько столовых ложек сахара, щедро полейте жидкостью для мытья посуды, положите пять кубиков льда и оставьте на один час. Когда кубики превратятся в воду, слейте образовавшуюся жидкость, а оставшейся смесью хорошо потрите стенки и дно контейнера. Чтобы было более эффективно, используйте губку.Главный плюс этого лайфхака заключается в том, что в отличие от предыдущих двух он способен устранить стойкие пятна, и даже следы «красочных» специй, вроде куркумы или паприки. Поэтому, если вы уже отчаялись вывести пятна из пластика, попробуйте сделать это с помощью сахара.Сода уберет пятна и продезинфицирует поверхность.Странно, если бы в списке «домашних» очищающих средств не было бы соды, ведь это действительно универсальный солдат, который справляется с огромным количеством бытовых проблем. Итак, все, что вам нужно сделать – насыпать в грязную емкость две столовых ложки соды и добавить немного воды, чтобы получилась консистенция пасты.Далее равномерно распределите ее по дну и стенкам контейнера, уделяя особое внимание загрязненным участкам, закройте его крышкой и оставьте на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы средство подействовало. Утром откройте емкость, тщательно протрите ее влажной губкой и ополосните под проточной водой. В конце можете помыть как обычно жидкостью для посуды.Этот лайфхак обязательно вам понравится, так как сода является мастером и по дезинфекции поверхности, и по удалению запаха, и по устранению пятен. Конечно, сделать так, чтобы пластик был идеально прозрачным, словно только что из магазина, сода вряд ли сможет (как и любое другое средство), но хорошо очистить емкость при минимуме затрат – вполне.Антисептик не только дезинфицирует руки, но и очищает пластикСамый эффективный способ, который, по совместительству, является и самым неожиданным, мы оставили на десерт. Оказывается, санитайзером можно не только дезинфицировать руки, но и удалять с его помощью пятна на пластике. Он отлично справляется практически с любыми загрязнениями и восстанавливает цвет материала. Вам нужно только нанести его на пятно и оставить на час. По истечении времени вылейте остатки средства из контейнера и уберите остатки санитайзера бумажным полотенцем.Понадобится пару столовых ложек уксусаХранить остатки ужина в холодильнике – очень удобная привычка, так как под крышкой еда не заветривается и дольше остается свежей. Однако есть крохотный нюанс – если на следующий день вы не вспомните про еду, то она поселится в холодильнике навсегда. Ладно, не навсегда – ровно до того момента, пока в контейнере не зародится новая жизнь и вы не почувствуете ужасный запах при очередной открытии дверцы.Первое желание в этой ситуации – выбросить еду вместе с контейнером. Прекрасно понимаем, но все же советуем преодолеть брезгливость и попробовать спасти жизнь пластику. Для этого используйте уксус. Налейте в емкость 200 миллилитров воды, добавьте одну столовую ложку уксуса и оставьте посуду на пару часов. После этого ополосните ее теплой водой и высушите.Этот способ отлично работает, если вам нужно продезинфицировать контейнер или удалить жирный налет после еды. Но со стойкими пятнами уксус, увы не справится. Для решения этой проблемы стоит использовать другие лайфхаки.Используйте совсем немного белизныНе самый экологичный вариант, который, к тому же, вряд ли справится с жирами. Но для удаления некоторых пятен и дезинфекции поверхности хлорный отбеливатель отлично подойдет. Налейте в посуду 200 миллилитров воде, добавьте одну столовую ложку хлорки, подождите один час и тщательно помойте контейнер (лучше всего это делать в перчатках). Обратите внимание, что отбеливатель нельзя использовать, если на посуде есть царапины – вымыть его из микротрещин не получится.Чтобы пластиковые контейнеры служили вам верой и правдой намного дольше, постарайтесь следовать этим рекомендациям:• Не мойте контейнеры металлическими губками и абразивными порошками, иначе на поверхности останутся царапины, в которые впоследствии будет забиваться грязь.• Перед тем, как отправить блюдо в контейнер, дождитесь, пока оно остынет. После этого положите его в емкость и поставьте в холодильник.• Если в составе блюда есть кетчуп или томатная паста, не разогревайте его в контейнере в микроволновке, иначе соус въестся в пластик.• Привыкли мыть контейнеры в посудомоечной машине? Тогда кладите их на самую верхнюю полку, чтобы они не соприкасались с нагревательными элементами. Так пластик не деформируется.• Если вы заметили на контейнере трещину или большое количество царапин, пришло время отправить его в мусорное ведро. В крайнем случае можете использовать для хранения ниток, зарядных устройств и прочих мелочей, но не еды.