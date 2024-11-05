Зачем защиту на окнах делают выпуклой

Пожалуй, нет такой страны, где бы не использовались решётки на окнах, особенно на первых этажах жилых домов. Поэтому нет ничего удивительного в том что вариантов их дизайна уже давно существует огромное количество.







Но вот одни особенно привлекают внимание — это когда на решётке снизу делается выпуклая часть.

Да только далеко не все знают для чего именно этот выступ вообще нужен.Оказывается, у этой формы оконной решётки есть свой смысл, и даже не один.Названий этого варианта оконной решётки можно найти массу — например, в русскоязычном пространстве их обычно называют дутыми или просто выпуклыми. За границей же, по информации, используют подобные названия, но несколько в других формулировках — например «пузатая решётка» либо «оконная перекладина». В любом случае, под всеми этими наименованиями имеется ввиду оконная защита с выступом в нижней части.Названий много, а смысл один.Интересно, что при попытке узнать, для чего именно используется такая выпуклая часть на решётке для окна, на тех же просторах интернета можно найти массу разных предположений. Например, частенько в виде предназначения данного элемента конструкции называют увеличение площади места под окном — так, на подоконник с учётом этой ниши вместится более широкий цветочный горшок или другой предмет, который с обычной, прямой решёткой, на то же место не влезает.Использовать нишу от выпуклой решётки для цветов — популярное решение.Другие версии утверждают, что выступ имеет куда более важную функцию — усиливают защитные способности самой решётки, мол, за выпуклую труднее зацепиться.А в качестве аргумента предоставляется факт, что дутая решётка практически всегда устанавливается именно на первых этажах зданий. Третья, распространённая среди американцев версия гласит, что в этой нише каким-то образом должен размещаться кондиционер, хоть это и кажется весьма сомнительным.Некоторые считают, что выпуклые решётки лучше справляются с защитой дома от грабителей.Чтобы разобраться в особенностях использования дутых решёток, достаточно обратиться к производителям, а они отвечают, что все вышеперечисленные версии имеют право на жизнь. Ведь выпуклый вариант оконной защиты действительно можно использовать по-разному. Так, она отлично выполняет свои функции как усиление безопасности жилища, однако образовавшуюся нишу со стороны помещения можно неплохо приспособить для установки цветочных горшков или блоков переменного тока. Впрочем, как необычный декоративный элемент она тоже вполне применима.В реальности дутая оконная решётка — штука многофункциональная.Интересный факт: несмотря на то, что в большинстве стран оконные решетки устанавливаются по желанию владельца конкретного дома, есть такие места, где это же может обязать сделать местная власть. Ярким примером тому являются законы Нью-Йорка, где согласно городскому кодексу, необходимо ставить решётку на окно при условии проживания на этой жилплощади ребёнка возрастом до 10 лет. А вот вариант защиты — прямой или выпуклый — предоставляет на выбор владельца.