Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

С нами не соскучишься!

Карпаччо – визитная карточка итальянской кухни. Идея блюда из тонких ломтиков сырого мяса с пикантной заправкой принадлежала известному шеф-повару Джузеппе Чиприани. А названо оно было в честь художника викторианской эпохи Витторе Карпаччо. Почему так произошло и каков классический рецепт приготовления карпаччо – читайте далее.