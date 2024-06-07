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Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Карпаччо – визитная карточка итальянской кухни. Идея блюда из тонких ломтиков сырого мяса с пикантной заправкой принадлежала известному шеф-повару Джузеппе Чиприани. А названо оно было в честь художника викторианской эпохи Витторе Карпаччо. Почему так произошло и каков классический рецепт приготовления карпаччо – читайте далее.



Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Бар у Гарри в Венеции

Карпаччо изобрел Джузеппе Чиприани, владелец бара «Гарри», одного из самых известных заведений Венеции. Само заведение можно считать легендарным: здесь частенько собиралась итальянская богема. В разное время здесь бывали Эрнест Хемингуэй, Вуди Аллен, Чарли Чаплин, Леонардо ди Каприо и другие известные личности. Даже барон Ротшильд и принцесса Диана не могли обойти своим вниманием это местечко. Уж слишком вкусны были блюда, приготовленные шеф-поваром.

Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

У входа в бар у Гарри

Идея карпаччо появилась спонтанно. Однажды в бар зашла графиня Амалия Нани Мочениго, посетительница была необычайно грустна, поскольку врачи прописали ей особую диету, которая полностью исключала жареное мясо. Чтобы побаловать свою посетительницу и хоть как-то поднять ей настроение, Джузеппе решился на смелый эксперимент. Он удалился на кухню, где в морозильной камере был припасен кусок говяжьего филе. Отрезав несколько полупрозрачных ломтиков, он сбрызнул их свежеприготовленным соусом. Для его приготовления он соединил несколько ингредиентов: майонез, молоко, хрен и лимонный сок.

Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Амалия Мочениго с удовольствием попробовала блюдо, которое для нее приготовил именитый мастер, и подтвердила, что оно было необыкновенно вкусно. Оставалось придумать название для этих ломтиков говядины. По одной из версий, Амалия, будучи большим знатоком живописи, сравнила алые кусочки мяса под белым соусом с цветовой палитрой Витторе Карпаччо, венецианского живописца эпохи Возрождения, чьи работы как раз экспонировались в это время в одном из музеев. Так ли было на самом деле, остается только гадать, но искусствоведы склонны утверждать, что в палитре художника действительно превалируют алый и белый цвета.

Карпаччо: как итальянский шеф-повар придумал легендарное блюдо

Картины венецианского живописца Витторе Карпаччо

В баре «Гарри» до сих пор подают карпаччо по старинному рецепту. Мясо поливают заправкой из вустерского соуса, сливок, свежеприготовленного майонеза, горчицы, соуса табаско, соли и сахара. При сервировке блюдо украшают листочком рукколы.

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