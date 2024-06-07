С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 542 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир серегин
    Сам то был в Японии? Ерунду писать не надо.Мусор носят с соб...
  • Амара Карпова
    У нас тоже пруд пруди😂начиная со старика Лепса🤮🤮🤮Фото выпивших звезд
  • Елена
    Ага. Зато сейчас накачают губожопы оголятся запредельно и сразу такими женственными молодыми кадутся😆7 причин, почему ...

Самые известные мечи, ставшие настоящими артефактами


Жуаёз - меч Карла Великого. | Фото: j-times.ru.

Жуаёз - меч Карла Великого. | Фото: j-times.ru.

В прошлые времена мечи у рыцарей считались не просто оружием, а настоящими боевыми товарищами. Самые известные клинки получали имена. Воины считали, что их мечи обладали волшебными защитными свойствами, а потерять клинок в бою – это значит быть опозоренным.
В этом обзоре представлены самые известные мечи, которые стали настоящими артефактами.

1. Меч в камне


Меч в камне в Монте-Сьепи. | Фото: pbs.twimg.com.

Меч в камне в Монте-Сьепи. | Фото: pbs.twimg.com.

Пожалуй, каждый хоть раз слышал о легендарном мече Экскалибуре, вонзенным в камень королем Артуром. Этот эпизод имеет под собой реальную основу. В городе Монте-Сьепи (Италия) под стеклом находится тяжелая каменная глыба с торчащим из нее мечом. Считается, что клинок принадлежал тосканскому рыцарю Гальяно Гвидотти.

По легенде, Гвидотти вел весьма распущенный образ жизни, и однажды к нему явился архангел Михаил с призывом встать на путь искупления грехов. На это Гвидотти с усмешкой отметил, что отправиться в монастырь для него станет возможным только в том случае, если меч сможет разрубить камень. Он тут же ударил клинком о камень, а архангел сделал так, чтобы лезвие глубоко вошло внутрь. Пораженный Гальяно Гвидотти отправился в монастырь.

После того, как меч подвергли радиоуглеродному анализу, выяснилось следующее: возраст камня и меча составляет около восьми столетий. В тот же период жил и рыцарь Гвидотти.

2. Жуаёз - меч Карла Великого


Жуаез, хранящийся в Лувре. | Фото: j-times.ru.

Жуаез, хранящийся в Лувре. | Фото: j-times.ru.

Клинок основателя Священной римской империи Карла Великого носил название Жуаёз, что в переводе с французского означало «Радостный».
После смерти правителя меч использовался для коронаций французских королей. На сегодняшний день ведутся споры относительно клинка, который хранится в Лувре. Многие называют его Жуаёз, но радиоуглеродный анализ подтвердил, что самая старая часть меча (он неоднократно реставрировался) датируется X-XI веками, в то время как Карл Великий умер в 814 году. Есть мнения, что нынешний меч был выкован с использованием остатков Жуаеза Карла Великого.

3. Меч Уильяма Уоллеса


Меч Уильяма Уоллеса. | Фото: file2.answcdn.com.

Меч Уильяма Уоллеса. | Фото: file2.answcdn.com.

 
Подлинный меч Уильяма Уоллеса. | Фото: swordmaster.org.

Подлинный меч Уильяма Уоллеса. | Фото: swordmaster.org.

Сэр Уильям Уоллес вошел в историю как борец за независимость Шотландии. По преданию, он обтянул рукоять своего меча кожей английского казначея Хью де Крэссингема. Из того же «материала» шотландец сделал ножны и портупею. После смерти Уолесса его меч стал настоящей реликвией. По прошествии времени ножны и эфес были перетянуты другими материалами. Сам меч имеет длину 168 см и весит 2,7 кг. Он хранится в национальном Памятнике в Стирлинге (Шотландия).

4. Семизубый меч


Семизубый меч. | Фото: j-times.ru.

Семизубый меч. | Фото: j-times.ru.

До того момента пока этот удивительный меч не был обнаружен в 1945 году, он пролежал в земле не менее полторы тысячи лет. Клинок разительно отличается от обычных мечей своей формой. У него не одно острие, а целых семь, за что меч получил название Нанацусая-но-тати, что в переводе с японского означает «Семизубый меч».

На лезвии удивительного меча есть надпись, в которой он называется подарком корейского правителя китайскому императору. В Нихон сёки, древнейшем японском письменном памятнике, также упоминается семизубый меч. Там он преподнесен в качестве подарка императрице Дзингу.

5. Дюрандаль - меч Роланда


Меч в стене в часовне Нот-Дам. | Фото: pics2.pokazuha.ru.

Меч в стене в часовне Нот-Дам. | Фото: pics2.pokazuha.ru.

Несколько веков в часовне Нот-Дам в городе Рокамадур (Франция) паломникам не давал покоя меч в стене. По легенде он принадлежал Роланду – реальному человеку и герою средневековых эпосов. Якобы Роланд в пылу ярости запустил свой меч Дюрандаль во врага, а клинок застрял в стене. Исследователи в один голос утверждают, что это не мог был Дюрандаль. Дело в том, что Роланд умер в 778 году, а разговоры о мече в стене появились только к середине XII века, как раз ко времени выхода «Песни о Роланде». Монахи просто воспользовались легендой, чтобы обеспечить популярность приходу. В 2011 году меч извлекли из камня и перевезли в Музей Средневековья в Париже.
По легенде, меч в камень вонзил король Артур. | Фото: sf.co.ua.

По легенде, меч в камень вонзил король Артур. | Фото: sf.co.ua.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
хью де-крэссингем
основатель священной; римская империя
жуаеза карл великий
instagram (инстаграм), социальная сеть
императрица
король артур
дзингу
король
музей средневековья, город париж
уильям уоллес
карл (великий)
наверх