Неожиданный способ размножения фиттонии

Красивое комнатное растение фиттония станет прекрасным дополнением домашнего цветника. Особой привлекательностью обладают листочки этого невысокого кустика.

В зависимости от сорта они могут быть темно-зелеными, салатовыми, зелеными с фиолетовым отливом и даже красноватыми и бордовыми. Размножить фиттонию проще простого, для этого потребуется лишь несколько веточек, срезанных у взрослого растения.







Используя стерильный инструмент, слегка обрежьте стебель.







Поместите черенки в воду, и добавьте 15 мл марганцовки, которая защитит посадочный материал от болезнетворных бактерий и грибка. Оставьте черенки в растворе марганцовки на 30 минут.







Каждый срез дополнительно обработайте стимулятором роста.







Посадите черенки в плодородную почву и полейте их чистой отстоянной водой.







Продолжайте ухаживать за черенками обычным образом, и уже через 25-30 дней будет заметен результат: разовьется крепкая и мощная корневая система, появятся новые молодые листочки.







Подросшие черенки можно пересадить в общий контейнер, в котором в скором времени они разрастутся в красивый декоративный кустик.





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