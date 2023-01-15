10 фактов о животных, которые могут жить во льду, в огне, в вакууме, в радиации и вообще везде

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2. Тихоходок открыли в конце XVIII века, и с тех пор в мире обнаружили около 1000 видов этих животных.
3. Судя по археологическим данным, тихоходки живут на Земле уже больше 500 миллионов лет.
4. Тихоходки умеют перерабатывать почти всю воду в себе в сахарное соединение тригалозу — так они выживают в экстремальных условиях.
5. Тихоходок находили во льдах Антарктики, горячих источниках и в снегу Гималаев, но они живут и рядом с человеком: например, в древесной коре или во мху.
6. В «замороженном» состоянии тихоходки могут прожить до 10 лет, а в обычном — год.
7. У тихоходок есть острые зубы, которыми они кусают водоросли и других животных.
8. В 2007 году шведские учёные отправили тихоходок в открытый космос, и те выжили, несмотря на вакуум и высокий уровень радиации.
9. Самки тихоходок обычно откладывают яйца, но некоторые виды размножаются и путём внутреннего оплодотворения.
10. Тихоходки способны восстанавливать участки ДНК, подвергшиеся воздействию радиации.
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