6 знаменитых актёров, которые в точности повторили трагические судьбы своих киноперсонажей в реально

Игра в кино увлекательна и желанна для всех актеров. Собираясь сыграть того или иного персонажа, актерам приходится перевоплощаться в него – стричь волосы, работать над фигурой, менять привычки и т. п. Некоторые роли могут слишком сильно влиять на жизнь исполнявших их людей, кардинально меняя ее при этом. К примеру, некоторые актеры после совместного исполнения ролей в кино разошлись не только на экранах телевизоров, но и в повседневности. А кому-то пришлось пережить утрату близкого человека и в кино, и в реальной жизни. Многие актеры боятся исполнять роли, где им приходится что-то или кого-то терять. Однако они и не отказываются от них. В дальнейшем судьба некоторых актеров в точности совпадает с жизнью персонажа, которого им пришлось сыграть.
Разрыв отношений Анджелины Джоли и Брэда Питта не только на экранах телевизоров
Одной из самых красивых пар в Голливуде считалась именно пара Анджелины Джоли и Бреда Питта. Их союз был таким прочным и гармоничным, что не было сомнений, будто кто-то сможет его разрушить. Однако на самом деле все оказалось не так. Не последнюю роль в разрыве пары сыграло совместное исполнение романтических отношений в кинокартинах, которые оказались для них пророческими.
Кадры из кинофильма "Мистер и миссис Смит", Анджелина Джоли и Брэд Питт. / Фото: rg.ru
Сошлись Анджелина и Брэд в 2005 году после игры в кинофильме «Мистер и миссис Смит». В данной кинокартине актерам пришлось защищать свой брак и самих себя от могущественных фирм, которые наняли супругов-киллеров для взаимного уничтожения. Как и в кино, паре пришлось долгое время доказывать своим поклонникам, что между ними все серьезно, так как почитатели Брэда Питта никак не могли простить ему расставание с актрисой Дженнифер Энистон.
Десять лет спустя знаменитые супруги снова снялись в одном фильме. На этот раз это была драма «Лазурный берег», где их персонажам пришлось переживать кризис в семейных отношениях. Совпадение или нет, но в реальности в личной жизни Анджелины и Брэда также начались проблемы в этот период. Через год после этих событий актриса подала заявление на развод.
Анджелина Джоли и Брэд Питт. / Фото: www.gazeta.ru
Тяжелая утрата Константина Хабенского
В далеком 1998 году, в самом начале своей актерской карьеры популярному артисту Константину Хабенскому пришлось в кинокартине «Женская собственность» играть роль юного студента, поступающего в театральный институт. По сюжету парень влюбился в известную актрису, которая также была членом приемной комиссии. Быстро завязавшиеся любовные отношения были внезапно прерваны, так как по сценарию женщина умерла от онкологии, что стало серьезной травмой для молодого человека.
Спустя небольшое количество времени после выхода кинокартины на экраны Константин Хабенский в реальной жизни повстречал женщину, которую сильно полюбил. Ею оказалась журналистка по имени Анастасия. В двухтысячном году пара сыграла свадьбу, а спустя год у них появился сын Ваня. Однако вслед за радостным событием врачи сделали страшное заявление – у Анастасии обнаружили опухоль мозга.
Константин Хабенский. / Фото: rbc.ru
В течение восьми лет Хабенский боролся за жизнь возлюбленной, но его усилия так и не увенчались успехом. Смерть супруги сильно потрясла актера и полностью изменила его взгляды на жизнь. До сих пор Константин Хабенский бережно хранит память о своей жене, а также занимается делами фонда, деятельность которого направлена на помощь онкобольным детям.
Алкогольная зависимость после игры в кино у Дэвида Духовны
Знаменитый актер Голливуда Дэвид Духовны снимался не в одном сериале (особую славу он получил за игру в «Секретных материалах»), но именно роль Хэнка Муди в «Блудливой Калифорнии» стала для него фатальной.
По сюжету Хэнк Муди – это писатель, который неторопливо, но верно начал тонуть в бездне запретных удовольствий. Он опустился на самое дно на экране телевизоров, но из-за этой роли в реальной жизни Дэвида Духовны также начались проблемы. В СМИ стала просачиваться информация, что и в реальности актер начал страдать от алкоголизма и прочих пагубных пристрастий.
Дэвид Духовны. / Фото: www.kino-teatr.ru
Актер долгое время старался восстановить свое здоровье в специальной клинике, и ему это удалось, но вот спасти свой брак не получилось. В 2014 году Дэвид Духовны развелся с женой, оформив попечительство над двумя детьми.
Мишель Докери и Нонна Мордюкова - актрисы, которым пришлось пережить смерть близких людей дважды
Советской актрисе Нонне Мордюковой было очень страшно исполнять роль Федосьи Угрюмовой в кинокартине «Русское поле», потому как по сценарию ей нужно было пережить смерть своего ребенка, которого, к слову, играл родной сын актрисы. Сама актриса не один раз вспоминала, как ей было страшно исполнять самую последнюю сцену – где стояли гробы и хоронили павших пограничников. Сын Мордюковой Владимир постоянно успокаивал мать, доказывая ей, что это всего лишь съемки, и на самом деле он жив.
Спустя девятнадцать лет Нонне Мордюковой пришлось вновь пережить ужас потери своего ребенка, только теперь уже по-настоящему. Сын Владимир скончался в сорокалетнем возрасте от проблем с сердцем, вызванных долговременным приемом спиртных напитков и наркотических веществ.
Мишель Докери (слева), Нонна Мордюкова (справа).
Пережить потерю близкого человека пришлось также британской актрисе Мишель Докери, которая получила большую популярность после роли в сериале «Аббатство Даунтон». Согласно сюжету, персонаж Мишель Мэри Кроули вышла замуж за юного юриста Мэттью, который вскоре стал преемником Аббатства Даунтон. По сценарию семейная жизнь девушки складывалась вполне благополучно. Однако после рождения сына Мэттью спешил домой и разбился в автокатастрофе, так и не увидев ребенка.
В реальной жизни Мишель Докери также пришлось пережить потерю возлюбленного. Ее жених Джон Дайнин был серьезно болен, и спустя несколько лет безуспешной борьбы с недугом он скончался.
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