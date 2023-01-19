Как отличить настоящее вино от подделки: несколько способов проверки

Человек живет в таком мире, где гарантированно найдутся отдельные недобросовестные граждане, которые в целях получения прибыли будут готовы пойти фактически на преступление. Подделка любых товаров именно им и является. Взять хотя бы вино. Контрафакта и фальсификата на этом рынке более, чем достаточно. Возникает справедливый вопрос: а есть ли какие-либо методы оперативного опознания подделки без проведения специальной экспертизы?
1. Какие способы подделки вина существуют?
Существует уйма способов подделки. |Фото: myseldon.com.
Всего можно выделить пять крупных и популярных способов подделки вина, которые относятся к созданию фальсификата – продукта с нарушением технологии производства. Итак, первый и наиболее распространенный способ подделки – это окрепление или добавление в напиток спирта, не имеющего виноградного происхождения. Второй способ – это подкрашивание недостаточно качественного вина специальными красителями. Третий способ – искусственное засахаривание вина в ходе его брожения. Четвертый – выдача молодого вина за выдержанное. Наконец, пятый способ подделки – это банальное разбавление напитка с целью увеличения его объема.
2. Какие существуют способы опознания подделки вина без экспертизы?
Положа руку на сердце, стоит признать, что распознать контрафакт и фальсификат без специальной экспертизы будет очень непросто. А в некоторых случаях вообще невозможно. Тем не менее, можно выделить несколько более-менее действенных рекомендаций на этот счет. Каждая имеет свои слабые и сильные стороны, но при этом комплексный подход действительно может помочь в выявлении некачественного продукта.
Не самая лучшая идея. |Фото: forum.dnepro.net.
«Тара неправильной системы». Старайтесь избегать вина не в стеклянных бутылках. Сегодня все популярнее становится именно дешевая ПЭТ-упаковка для крепкого напитка. Однако, как показывает практика, до половины таких вин производится с нарушением технологии, а их качество нередко оставляет желать лучшего.
Изучайте наклейки. |Фото: mirtesen.ru.
«Внимательный осмотр». Изучите этикетку вина и кольерьетку на горлышке бутылки. Вся «бумага» должна быть приклеена к бутылке как можно более ровно. Так же не должно быть подтеков клея. Шрифты и рисунки на этикетке должны быть четкими, читаемыми и ровными. Само собой, не стоит слишком уповать на данный способ, так как нередко фальсификат разливают на нормальном заводском оборудовании.
Всегда изучайте этикетку. |Фото: yaplakal.com.
«Внимательное изучение». Внимательно изучите текст на этикетке с указанием состава вина. В первую очередь покупателя должно интересовать есть ли там какие-либо упоминания о салициловой кислоте. Если есть, то с высокой долей вероятности данный напиток был приготовлен по какой-то упрощенной технологии, а может и вовсе с ее нарушением.
Проверьте вино содой. ¦Фото: kraski-net.ru.
«Химический эксперимент». Если хочется проверить качество вина уже имея его у себя на руках, проведите дома маленький эксперимента. Отлейте немного вина в бокал, после чего насыпьте в него обычной пищевой соды. Настоящее вино всегда в ходе реакции с содой изменит свой цвет, а вот подкрашенный напиток скорее всего нет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии