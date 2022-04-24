10 вредных привычек, ведущих к бедности

Многие люди считают себя очень бедными, но не замечают, что они сами виноваты в таком положении дел. Существует термин «генетическая нищета», означающий, что мысли и психологические барьеры человека буквально программируют его на неимение денег.



Рассказываем о людских привычках, программирующих на нищету, от которых нужно срочно избавляться!









Бедные всегда ищут того, кто виноват

Бедные тянут время

Бедняки не рискуют

Бедные хотят обучаться бесплатно

Бедняки не платят другим за их труд

Бедняки жалеют себя

Бедные обращают внимание на мнение окружающих

Бедняки тратят деньги впустую

Бедняки во всём ищут сиюминутную выгоду