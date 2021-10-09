Как на самом деле выглядят актрисы, которые мастерски сыграли дурнушек в кино

Порой актрисе, чтобы получить роль, нужно кардинально изменить свою внешность: набрать вес или наоборот расстаться с килограммами, сделать тату, побриться на лысо. А иногда и вовсе превратиться в несуразную дурнушку. Конечно, над образом трудится команда гримёров и костюмеров, но актрисам приходится хорошенько поработать над собой, чтобы вжиться в роль. В этом обзоре красавицы актрисы, которые мастерски сыграли в кино не очень красивых героинь.
1. Аманда Сейфрид
Аманда Сейфрид.
Чтобы подчеркнуть образ дурнушки Ниди в комедии «Тело Дженнифер», актрису одевали в старомодные наряды, нацепили очки, на голове делали странные кудри.
2. Америка Ферерра
Америка Ферерра.
После роли Бетти Суарес в сериале «Дурнушка Бетти» актриса получила признание и популярность у зрителей.
3. Шарлиз Терон
Шарлиз Терон.
Во время съемок в драме «Монстр» актриса изменилась до неузнаваемости - набрала вес, испортила волосы, ежедневно подвергалась жуткому гриму.
4. Эмма Томпсон
Эмма Томпсон.
В образе профессора Сивиллы Трелони из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» совершенно невозможно узнать симпатичную миловидную актрису.
5. Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй.
В кинофильме «Дневники принцессы» актриса сыграла роль скромной «ботанички» Мии.
6. Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Элегантная и женственная в обычной жизни актриса сыграла роль мужественной женщины - рыцаря Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов».
7. Хилари Суонк
Хилари Суонк
В знаменитой драме «Малышка на миллион» актриса великолепно сыграла главную роль Мэгги Фицджеральд - обычной официантки с мечтой стать боксером.
8. Кристина Риччи
Кристина Риччи.
Звезда прекрасно исполнила главную роль девушки с поросячьим носом - Пенелопы.
9. Линда Карделлини
Линда Карделлини
В комедийном фильме «Скуби-Ду» актриса исполнила роль невзрачной девушки в очках Велмы Динкли.
10. Лиззи Каплан
Лиззи Каплан.
В фильме «Дрянные девчонки» актриса сыграла роль Дженис Иэн - эпатажной девушки, которая стала изгоем в школе.
11. Мэй Уитман
Мэй Уитман.
Актриса прекрасно вжилась в роль непопулярной, но умной школьницы Бьянки в фильме «Простушка».
12. Нелли Уварова
Нелли Уварова.
В популярном сериале «Не родись красивой» актриса сыграла роль Кати - умной, образованной, но совершенно непривлекательной внешне девушки.
13. Рэйчел Ли Кук
Рэйчел Ли Кук
В кинофильме «Это все она» актриса прекрасно исполнила роль скромной простушки Лейни Боггс.
14. Руни Мара
Руни Мара
Блистательно сыгранная роль хакерши Лисбет Саландер в фильме «Девушка с татуировкой дракона» принесла актрисе бешеную популярность.
15. Сандра Буллок
Сандра Буллок.
В киноленте «Любовный напиток № 9» звезда предстала в образе Дианы Фарроу - одинокой и скромной девушки, занимающейся научными исследованиями.
16. Тэзи Серфес
Тэзи Серфес
В сериале «В Филадельфии всегда солнечно» актриса сыграла роль Маргарет МакПойл - простушки с усиками, неаккуратными бровями и вечно грязными волосами.
17. Тора Бёрч
Тора Бёрч.
Для роли Энди в фильме «Призрачный мир» актрисе пришлось поправиться на несколько килограммов.
18. Зендая
Зендая.
В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» молодая актриса сыграла роль Мишель «ЭмДжей» Джонс.
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