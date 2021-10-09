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Как на самом деле выглядят актрисы, которые мастерски сыграли дурнушек в кино


Как на самом деле выглядят актрисы, которые мастерски сыграли дурнушек в кино

Порой актрисе, чтобы получить роль, нужно кардинально изменить свою внешность: набрать вес или наоборот расстаться с килограммами, сделать тату, побриться на лысо. А иногда и вовсе превратиться в несуразную дурнушку. Конечно, над образом трудится команда гримёров и костюмеров, но актрисам приходится хорошенько поработать над собой, чтобы вжиться в роль. В этом обзоре красавицы актрисы, которые мастерски сыграли в кино не очень красивых героинь.

1. Аманда Сейфрид


Аманда Сейфрид.

Аманда Сейфрид.

Чтобы подчеркнуть образ дурнушки Ниди в комедии «Тело Дженнифер», актрису одевали в старомодные наряды, нацепили очки, на голове делали странные кудри.

2. Америка Ферерра


Америка Ферерра.

Америка Ферерра.

После роли Бетти Суарес в сериале «Дурнушка Бетти» актриса получила признание и популярность у зрителей.

3. Шарлиз Терон


Шарлиз Терон.

Шарлиз Терон.

Во время съемок в драме «Монстр» актриса изменилась до неузнаваемости - набрала вес, испортила волосы, ежедневно подвергалась жуткому гриму.

4. Эмма Томпсон


Эмма Томпсон.

Эмма Томпсон.

В образе профессора Сивиллы Трелони из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» совершенно невозможно узнать симпатичную миловидную актрису.

5. Энн Хэтэуэй


Энн Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй.

В кинофильме «Дневники принцессы» актриса сыграла роль скромной «ботанички» Мии.

6. Гвендолин Кристи


Гвендолин Кристи

Гвендолин Кристи

 

Элегантная и женственная в обычной жизни актриса сыграла роль мужественной женщины - рыцаря Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов».

7. Хилари Суонк


Хилари Суонк

Хилари Суонк

 

В знаменитой драме «Малышка на миллион» актриса великолепно сыграла главную роль Мэгги Фицджеральд - обычной официантки с мечтой стать боксером.

8. Кристина Риччи


Кристина Риччи.

Кристина Риччи.

Звезда прекрасно исполнила главную роль девушки с поросячьим носом - Пенелопы.

9. Линда Карделлини


Линда Карделлини

Линда Карделлини

В комедийном фильме «Скуби-Ду» актриса исполнила роль невзрачной девушки в очках Велмы Динкли.

10. Лиззи Каплан


Лиззи Каплан.

Лиззи Каплан.

В фильме «Дрянные девчонки» актриса сыграла роль Дженис Иэн - эпатажной девушки, которая стала изгоем в школе.

11. Мэй Уитман


Мэй Уитман.

Мэй Уитман.

Актриса прекрасно вжилась в роль непопулярной, но умной школьницы Бьянки в фильме «Простушка».

12. Нелли Уварова


Нелли Уварова.

Нелли Уварова.

В популярном сериале «Не родись красивой» актриса сыграла роль Кати - умной, образованной, но совершенно непривлекательной внешне девушки.

13. Рэйчел Ли Кук


Рэйчел Ли Кук

Рэйчел Ли Кук

В кинофильме «Это все она» актриса прекрасно исполнила роль скромной простушки Лейни Боггс.

14. Руни Мара


Руни Мара

Руни Мара

Блистательно сыгранная роль хакерши Лисбет Саландер в фильме «Девушка с татуировкой дракона» принесла актрисе бешеную популярность.

15. Сандра Буллок


Сандра Буллок.

Сандра Буллок.

В киноленте «Любовный напиток № 9» звезда предстала в образе Дианы Фарроу - одинокой и скромной девушки, занимающейся научными исследованиями.

16. Тэзи Серфес


Тэзи Серфес

Тэзи Серфес

В сериале «В Филадельфии всегда солнечно» актриса сыграла роль Маргарет МакПойл - простушки с усиками, неаккуратными бровями и вечно грязными волосами.

17. Тора Бёрч


Тора Бёрч.

Тора Бёрч.

Для роли Энди в фильме «Призрачный мир» актрисе пришлось поправиться на несколько килограммов.

18. Зендая


Зендая.

Зендая.

В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» молодая актриса сыграла роль Мишель «ЭмДжей» Джонс.

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Как на самом деле выглядят актрисы, которые мастерски сыграли дурнушек в кино

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Как на самом деле выглядят актрисы, которые мастерски сыграли дурнушек в киноПодписаться на мой Instagram
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