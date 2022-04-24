5 вкусных причин держать вареную сгущёнку всегда под рукой
Вареную сгущёнку можно есть не просто ложками из банки или добавлять в крем, ей можно найти ещё массу вкусных применений. К тому же невероятно простых и удачных.
Тосты
Тосты
Самый простой и вкусный завтрак – это тост, намазанный вареной сгущёнкой. Если и этого кажется мало, то стоит приготовить шарлотку по-французски. Вечером дно формы щедро смазывается вареной сгущёнкой, в которую вдавливаются ломтики багета толщиной 2,5 см. Всё заливается смесью из взбитых яиц, молока и ванильного сахара. Утром остаётся лишь запечь шарлотку в духовке. Подают на стол сгущёнкой вверх.
Фруктовый дип
Фруктовый дип
Насколько бы сладкими ни были фрукты, со сгущёнкой они значительно слаже.
Соус для мороженого
Соус для мороженого
Традиционный пломбир станет намного вкуснее, если его полить вареной сгущёнкой, которую предварительно нужно разогреть, и посыпать щепоткой соли.
Вкусный кофе
Вкусный кофе
Добавляем 1-2 ложки вареной сгущёнки в кофе и получаем настоящий карамельный макиато.
Брауни
Брауни
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