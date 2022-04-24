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10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мира


10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мира

10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мира

Основной обязанностью полицейских является обеспечение безопасности народа путем борьбы с преступлениями, принуждения граждан к соблюдению законов и порядка. Предлагаем познакомиться с самыми профессиональными полицейскими силами разных стран мира, их методами работы, среди которых борьба с коррупцией в среде власть имущих.

10. Королевская канадская конная полиция


Королевская канадская конная полиция

Королевская канадская конная полиция

 

Несмотря на то, что полиция Канады в силу сложившихся исторических событий не имеет боевого прошлого, ее считают одной из самых умелых и эффективных, так как подготовка полицейских проводится согласно строгим правилам. Их обучают в престижных специализированных колледжах, где они должны успешно пройти учебный курс, который готовит их к работе в реальных условиях жизни. Заканчивая колледж, каждый полицейский адаптирован к реалиям и способен немедленно приступать к выполнению своих обязанностей. Во время учебы полицейские проходят полевую практику, где на примерах старших товарищей учатся, как необходимо вести себя в той или иной ситуации, соблюдая закон.

9. Полиция Нидерландов


Полиция Нидерландов

Полиция Нидерландов

 

Полиция Нидерландов отличается слаженной структурой и функциональностью. Она находится под руководством Министра юстиции Нидерландов, а каждое отдельное подразделение полиции подчиняется Комиссару. Офицеры полиции обязаны быть готовы выполнять свои обязанности и поставленные задачи в любое время, как индивидуально, так и в команде. Их учат не только действовать по инструкции, но и в непредвиденных ситуациях. За любое нарушение у полицейского могут отобрать значок.

8. Полиция Китая


Полиция Китая

Полиция Китая

 

Одной из самых проыессиональных считается и полиция Китая. Все полицейские обучены основам кун-фу. Можно найти много историй, свидетельствующих о мастерстве китайских полицейских, которое они проявляют при задержании преступников. Древнее боевое искусство сегодня широко используется в учебных программах полицейских колледжей страны. Кроме кун-фу, китайских полицейских учат мастерству правильно разговаривать и другим приемам, чтобы они могли задерживать преступников или предотвращать правонарушения, не применяя оружие. В китайской полиции нет места некомпетентности и дискриминации. Офицеров обучают умению владеть собой в ситуациях, которые могут провоцировать их на жестокость или нарушение закона. Дисциплина – превыше всего. Кроме того, полицейский обязан отлично стрелять, знать приемы рукопашного боя, но при этом использовать оружие разрешается в крайних случаях.

7. Федеральная полиция Германии


Федеральная полиция Германии

Федеральная полиция Германии

 

Кроме мастерства строить автомобили, Германия может похвастаться и хорошо натренированными полицейскими. Полиция здесь считается элитными войсками, которые обучены контролировать 12 штатов и 2 федеральных округа, успешно борясь с нарушителями закона и поддерживая порядок на улицах. В полиции Германии сегодня служат более 40 000 хорошо обученных, высококвалифицированных и преданных своей работе офицеров. Они проходят интенсивное обучение в специализированном университете, где будущие полицейские проходят теоретический и практический курс. Для того чтобы вступить в университет, каждый кандидат проходит специальный отбор, где тестируются умственные и физические способности претендентов.

6. Федеральная полиция Австралии


Федеральная полиция Австралии

Федеральная полиция Австралии

 

Австралия известна своей полицией, которая имеет стабильную репутацию настоящих и умелых защитников закона и порядка. Многие воспринимают Австралию как мирный и спокойный континент, но, как и в любой стране мира, здесь тоже имеют место преступления. Австралийские полицейские следят за порядком не только на улицах, но и в интернете, благодаря современным технологиям, которые находятся на службе правоохранителей.

5. Национальная полиция Франции


Национальная полиция Франции

Национальная полиция Франции

 

К сожалению, преступность есть и в таком красивом городе, как Париж, и в такой романтической стране, как Франция. Жандармерия Франции готова к выполнению любой задачи по защите правопорядка и охране граждан, которую перед ними ставит Министерство обороны. Полиция Франции имеет поддержку с воздуха, с земли, с моря, благодаря отлаженным связям с армией и флотом. Муниципальная полиция проходит обучение по предупреждению и расследованию совершенных ограблений, хулиганства, исчезновения людей, аварий, превышения скорости и т.д.

4. Национальная полиция Великобритании


Национальная полиция Великобритании[

Национальная полиция Великобритании[

 

В Великобритании постоянно проводятся конференции, на которых полиция вырабатывает стратегию поведения и основные принципы работы. Полиция всегда действует по инструкции. Кроме своей работы, полиция тесно сотрудничает с общественностью, Это сотрудничество полезно и гражданам, так как они становятся заинтересованными в соблюдении законов и всегда находятся начеку, и в нужный момент сигнализируют о подозрительных личностях. Вместе с полицейскими на патрулирование выходят и волонтеры. В условиях взаимодействия полиции и общества, полицейский не может позволить себе нарушать закон или быть некомпетентным, поэтому офицеры проходят тщательную подготовку и разноплановое обучение, соответствующее установленным стандартам. Дисциплина и закон являются ключевыми аспектами обучения полицейского.

3. Национальная полиция Италии


Национальная полиция Италии

Национальная полиция Италии

 

Италия ассоциируется не только с вкусной едой, но и с романтическими закатами, золотым голосом Лучано Паваротти, композиторами, оперой, Древним Римом, гондолами и, к сожалению, с мафией. Сицилийская мафия своей историей уходит глубоко в прошлое, в Средние века. Она создавалась для защиты бедного населения от высококвалифицированной полиции, которая служила знати и королю. Но, вместо защиты, стала заниматься преступлениями, появились главари, запятнавшие себя многочисленными убийствами и наркоторговлей. И теперь итальянская полиция призвана организовывать порядок и бороться с мафией. Она считается одной из самых тренированных в мире. Сегодня в ее рядах служат более 300 000 офицеров, которые входят в состав пяти подразделений Национальной полиции и 5 подразделений Муниципальной полиции. Полиция Италии оснащена даже брендовым автопарком, предоставленным компанией Lamborghini. Автомобили, в количестве двух единиц, способны развивать скорость 350 км/ч. На них полиция патрулирует улицы Рима.

2. Национальная полиция Америки


Национальная полиция Америки

Национальная полиция Америки

 

Америка известна своими достижениями в технологиях, исследованиях космоса, киноиндустрией, индустрией развлечений, стремлением к глобализации, миротворческими миссиями. Во всем мире слышали про ФБР, ЦРУ, подразделении быстрого реагирования S.W.A.T и Национальную полицию, которая, к сожалению, не может похвастаться незапятнанной репутацией. Самыми известными структурами в полиции Америки являются Департамент полиции Нью-Йорка (N.Y.P.D) и Департамент полиции Лос-Анжелеса (L.A.P.D). Каждый полицейский в стране ассоциируется с пончиками, кофе и буррито, судя по многочисленным художественным фильмам. Местные подразделения полиции сотрудничают с ФБР, NAVY SEAL TEAM и S.W.A.T, когда речь заходит о терроризме или опасности государственного значения.

1. Национальная полиция Японии


Национальная полиция Японии

Национальная полиция Японии

 

Япония давно славится военными искусствами, как и многие другие азиатские страны. Не трудно догадаться, что именно на дисциплине и знании боевых искусств построена работа полиции Японии. Полицейские проходят обучение в строгости и сложностях, чтобы они могли сохранять холодный рассудок в любой непредвиденной ситуации в реальной работе. Обучение полицейских основано на изучении всех видов преступлений, законов и правил поведения в той или иной ситуации, которые моделируются преподавателями и опытными офицерами. Женщины и мужчины проходят совместное обучение. С появлением интернета, технологий и электронных гаджетов, в полиции Японии появилось подразделение, которое занимается расследованием преступлений в киберпространстве.

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10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мира

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10 самых профессиональных полицейских структур разных стран мираПодписаться на мой Instagram
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