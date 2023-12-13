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Импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетная вода: Что предлагали рекламные объявления в СССР


Не слишком разнообразная реклама 30-х годов.

Не слишком разнообразная реклама 30-х годов.

Бытует мнение, что в советские времена рекламы как таковой не существовало. Но на самом деле в СССР рекламная индустрия развивалась более, чем активно. Появление рекламы совпало с появлением НЭПа – первые рекламные газетные объявления появляются в 1921 году. Развивалась реклама и в 1930-х. Причём, появился сегмент рекламы, которая была рассчитана на самую взыскательную аудиторию. Рекламировали импортное вино, рестораны с джаз-бэндом, туалетную воду, а ещё публиковались анонсы спектаклей и рецензии.


Рекламные объявления 1920-30-х годов, собранные в этом обзоре, дают возможность заглянуть в московскую повседневную жизнь того времени. И увидеть прошлое в несколько других красках – людям всегда хотелось красиво выглядеть, вкусно есть и весело проводить время.

1. Рестораны «Интурист»


Сталинская реклама ресторанов «Метрополь», «Националь», «Савой» и «Ново-Московская».

Сталинская реклама ресторанов «Метрополь», «Националь», «Савой» и «Ново-Московская».

 

2. Принятие заказов на устройство вечеров и банкетов


Реклама ресторанов в знаменитых гостиницах Москвы.

Реклама ресторанов в знаменитых гостиницах Москвы.

 

3. Широко известный «Кавказский ресторан»


Кавказские рестораны – это неувядающая московская классика.

Кавказские рестораны – это неувядающая московская классика.

 

4. Реклама скачек


Популярный вид развлечения в Москве 1930-х годов.

Популярный вид развлечения в Москве 1930-х годов.

 

5. Новый гастроном


Реклама образцово-показательного гастронома.

Реклама образцово-показательного гастронома.

 

6. Круглосуточный магазин


Широко ассортимент высококачественных товаров.

Широко ассортимент высококачественных товаров.

 

7. Фруктово-овощная торговля


Хорошая реклама - это один из секретов успешной торговли.

Хорошая реклама - это один из секретов успешной торговли.

 

8. Реклама аптечных киосков


Шедевр советской рекламы.

Шедевр советской рекламы.

 

9. Ремонт одежды


В советское время к одежде относились крайне бережно.

В советское время к одежде относились крайне бережно.

 

10. «Трикотажторг»



«Наркомвнуторг СССР. Союзгалантерея-трикотажторг».

 

11. «Союзювелирторг»


Реклама ювелирных магазинов 1930-х годов.

Реклама ювелирных магазинов 1930-х годов.

 

12. Сталинская реклама


Реклама базара предметов дамского туалета.

Реклама базара предметов дамского туалета.

 

13. Реклама витамин


Оригинальная реклама витаминов.

Оригинальная реклама витаминов.

 

14. «Лучшее туалетное мыло»


Сталинская реклама туалетного мыла.

Сталинская реклама туалетного мыла.

 

15. Упоминание заграничных брендов в советской рекламе


Реклама несмываемой жидкой краски для волос и бровей.

Реклама несмываемой жидкой краски для волос и бровей.

 

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