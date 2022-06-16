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Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

Сделайте своими руками потрясающе красивую, оригинальную и необычную клумбу из доступных материалов! Такую красоту можно спокойно сделать за пару вечеров, не напрягаясь.

Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

Для декора вокруг клумбы понадобятся детали из цемента. Для этого густой цементный раствор можно залить в туалетные втулки или в ПВХ-трубы, нарезанные на одинаковые детали. Внутрь вставить две железные арматуры. Затем выбрать место под клумбу. Выкопать землю с травой. Прикопать гибкую бордюрную ленту. Сделать её в форме капли. Внутри сделать круг из ленты.

Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

Вокруг внутреннего круга выложить круг из цементных деталей. Внутрь круга установить пару кирпичей.

Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

Засыпать землёй. Положить на бок, на кирпичи, вазу, внутрь которой также насыпать землю. Выложить агроткань, чтобы не росла трава, и засыпать камнями и мелкой галькой.

Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

Вот такая оригинальная и очень красивая клумба получается своими руками!

Красивый декор участка, который можно сделать за выходные

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