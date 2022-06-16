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Как избавиться от крота на участке

Кроты — мелкие вредители, которые охотясь за дождевыми червями и насекомыми, портят корни растений на грядках, что приводит к сильному снижению урожая. Существует много методов, позволяющих избавиться от кротов. Один из самых простых и гуманных способов выгнать крота из норки — с помощью обычной воды.

Как избавиться от крота на участке

С помощью лопаты разройте норки.

Как избавиться от крота на участке

Включите подачу воды из шланга и начните заливать норки. Буквально через несколько минут крот выбежит на поверхность, где его можно будет поймать.

Как избавиться от крота на участке

На видео можно увидеть, что крот вылетает пулей из своей норки.


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Кротучасток

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