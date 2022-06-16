Как избавиться от крота на участке

Кроты — мелкие вредители, которые охотясь за дождевыми червями и насекомыми, портят корни растений на грядках, что приводит к сильному снижению урожая. Существует много методов, позволяющих избавиться от кротов. Один из самых простых и гуманных способов выгнать крота из норки — с помощью обычной воды.







С помощью лопаты разройте норки.







Включите подачу воды из шланга и начните заливать норки. Буквально через несколько минут крот выбежит на поверхность, где его можно будет поймать.







На видео можно увидеть, что крот вылетает пулей из своей норки.



