Как прожить зиму на даче в тепле и с пользой для здоровья

Подготовка дачи к зиме

Даже проводя зиму на даче её нужно подготовить к зиме /Фото:ВКонтакте

Обогрев и поддержание тепла

Есть современные варианты печей /Фото:laminarts.ru

Утепление дома /Фото:deladom.ru

Специальное приспособление для выявления холодных участков дома /Фото:knaufnorthamerica.com

Создание уюта в доме

Ковры создают уют /Фото:Pinterest

Без пледов никуда /Фото:proremontdoma.ru

Утепление окон

Деревянные окна нужно утеплять отдельно /Фото:uslugi.yandex.ru

Есть современные материалы для этих целей /Фото:Яндекс Карты

Употребление полезных продуктов

Заморозка урожая /Фото:ru.pinterest.com

Активный отдых на свежем воздухе

Зима не повод скучать /Фото:m.avito.ru

Общение с природой

Дача зимой прекрасна /Фото:tv.krasno.ru