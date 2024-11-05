Страны, исчезнувшие в 20 веке

В 20 веке политическую карту мира навсегда изменили две мировые войны и множество локальных конфликтов. Десятки стран появлялись и исчезали в пламени войны. Достоин внимания и тот факт, что к началу 20 века на планете находилось всего несколько десятков независимых государств. К концу же богатого на события мирового значения века их уже стало чуть меньше двухсот..
Сегодня, мы расскажем о девяти самых известных странах, прекративших свое существования по тем или иным причинам в 20 веке.
Нейтральный Мореснет
Годы существования: с 1816 по 1920 гг.
После падения империи, созданной Наполеоном, Европе пришлось пересмотреть свои границы. Этот небольшой участок земли площадью около 3,5 км², расположенный между современными Германией и Бельгией, остался ничейным при перерисовке границ. Получившаяся нейтральная зона совместно управлялась Нидерландами и Пруссией.
Государство, жители которого считались лицами без гражданства, но которое имело свой флаг и герб, просуществовало вплоть до 1920 года. Тогда после Первой мировой войны по Версальскому договору Мореснет отошел к Бельгии.
Республика Сало
Годы существования: с 1943 по 1945 гг.
Также известна как итальянская социалистическая республика. Сало было марионеточным государством в Италии, управляемым Муссолини. Липовую страну признавали только Германия, Япония и другие государства из нацистского блока, и для сохранения контроля над ней требовалась значительная поддержка немецких войск.
Объединенная Арабская Республика
Годы существования: с 1958 по 1971 гг.
Это был краткосрочный политический союз между Египтом и Сирией, державшийся на общей ненависти к Израилю. Сирия вышла из состава республики спустя 3 года, так как не смогла уладить свои разногласия с союзником. Египет вплоть до 1971 года продолжал именоваться ОАР.
Сикким
Годы существования: с 1642 по 1975 гг.
Сикким был небольшим самостоятельным княжеством под управлением династии Намгьял с 1642 года (первым королем стал Пхунцог Намгьял). В 1975 году Сикким был поглощен Индией и вошел в ее состав в качестве 22-го штата. В период независимости Сиккима через него проходил знаменитый Шелковый путь в Китай.
Цейлон
Годы существования: с 1505 по 1972 гг.
Эта страна, расположенная в Южной Азии, ныне известна как Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Цейлон имел богатую историю международных отношений, будучи с 7 века торговым центром для арабов, а после для европейцев. Цейлоном поочередно правили португальцы, затем голландцы и, наконец, британцы, от которых Цейлон обрел полную независимость в 1948 году. В 1972 году Цейлон сменил название на Шри-Ланка.
Чехословакия
Годы существования: с 1918 по 1993 гг.
Чехословакия была образована на осколках Австро-Венгерской империи и мирно существовала вплоть до 1938 года, пока сюда не вторгся вермахт. В 1945 году советские войска освободили страну и поставили в ее главе лояльных к СССР политиков. При развале Советского Союза Чехословакия покинула союз социалистических республик. В 1992 году чехи и словаки, имевшие серьезные различия в культуре, решили разделиться на два отдельных государства.
Восточная Германия
Годы существования: с 1949 по 1990 гг.
Стена, разделившая страну на две части: Восточную и Западную Германию, была построена после Второй мировой войны. Тогда, в ответ на создание Федеративной Республики Германия под управлением США, Великобритании и Франции, Советский Союз основал Германскую Демократическую Республику. В 1990 году стена была разбита, и народ, разделенный на две части, снова стал единым целым.
Югославия
Годы существования: с 1918 по 1992 гг.
Как и Чехословакия, Югославия была основана на обломках Австро-Венгерской империи путем объединения частей разных стран, в основном Венгрии и Сербии. По сути, Югославия была большим бурлящим котлом, в котором варились свыше 20 этнических групп, имевших разную культуру и традиции. Королевство Югославия было оккупировано Германией во время Великой Отечественной войны. После ее окончания Иосип Тито, лидер партизанских отрядов, создал социалистическую Югославию и стал ее диктатором. В 1992 году социалистическая Югославия была разделена на Хорватию, Боснию, Словению, Сербию, Македонию и Черногорию.
Тибет
Годы существования: с 1912 по 1951 гг.
В истории Тибета, насчитывающей несколько тысяч лет, 1912 год – дата знаменательная. Именно тогда Далай-Лама XIII объявил о независимости Тибета от Китая и провозгласил независимое Тибетское государство. В 1951 году китайские войска вторглись в Тибет и оккупировали его. В 1959 году вспыхнуло восстание, направленное против китайских захватчиков, но оно было быстро подавлено. Тибетцы призывают к независимости по сей день, и у них имеется множество сторонников среди мировых политиков и известных деятелей науки и искусства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии