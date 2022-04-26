Город богачей: 17 забавных снимков о жизни и отдыхе в Дубае

Добро пожаловать в Дубай!
Дубай – удивительный город песка, небоскребов, верблюдов и очень дорогих автомобилей. Самое важное и любопытно в том, что все это можно увидеть одновременно, а поступки местных жителей людям извне и вовсе могут показаться чудачеством.
1. «Вы все еще уверены, что живете в современном городе?»
Дорога в Дубае.
2. Чем еще украсить елку, если не золотом...
Золотая елка.
3. Пока в некоторых городах, даже не пахнет небоскребами, в Дубае уже построили закрученный
«Башня Кайан» в Дубае.
4. Такое впечатление, что в Дубае живут очень опасные женщины...
Джентльмены в транспорте.
5. У богатых свои причуды...
Переправа.
6. Мечтая о снежных вершинах...
Сэндбординг.
7. Осторожно, верблюды на встречной!
Четвероногие нарушители.
8. Дубайские серфингисты
Прогулки по воде.
9. «Такси! Кому такси?»
Катание на верблюдах.
10. «Оказывается, Бэтмен тоже отдыхает в Дубае»
Бэтмобиль.
11. Типичная пробка в Дубае
Найди Ferrari.
12. Вот оно - настоящее счастье!
Снег.
13. Когда решила завести себе кошечку...
Домашнее животное.
14. Если соска, то золотая
Семейные ценности.
15. Китовая акула захотела посетить яхт-клуб
Китовая акула в Dubai Marina.
16. Биотуалеты Дубая... Собственно, не слишком отличаются от наших...
Общественный туалет.
17. Нет, это не карта алкоголика, это лицензия на покупку и хранение алкоголя!
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