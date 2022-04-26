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Город богачей: 17 забавных снимков о жизни и отдыхе в Дубае


Добро пожаловать в Дубай!

Добро пожаловать в Дубай!

Дубай – удивительный город песка, небоскребов, верблюдов и очень дорогих автомобилей. Самое важное и любопытно в том, что все это можно увидеть одновременно, а поступки местных жителей людям извне и вовсе могут показаться чудачеством.

1. «Вы все еще уверены, что живете в современном городе?»


Дорога в Дубае.

Дорога в Дубае.

 

2. Чем еще украсить елку, если не золотом...


Золотая елка.

Золотая елка.

 

3. Пока в некоторых городах, даже не пахнет небоскребами, в Дубае уже построили закрученный


Город богачей: 17 забавных снимков о жизни и отдыхе в Дубае

«Башня Кайан» в Дубае.

 

4. Такое впечатление, что в Дубае живут очень опасные женщины...


Джентльмены в транспорте.

Джентльмены в транспорте.

 

5. У богатых свои причуды...


Переправа.

Переправа.

 

6. Мечтая о снежных вершинах...


Сэндбординг.

Сэндбординг.

 

7. Осторожно, верблюды на встречной!


Четвероногие нарушители.

Четвероногие нарушители.

 

8. Дубайские серфингисты


Прогулки по воде.

Прогулки по воде.

 

9. «Такси! Кому такси?»


Катание на верблюдах.

Катание на верблюдах.

 

10. «Оказывается, Бэтмен тоже отдыхает в Дубае»


Бэтмобиль.

Бэтмобиль.

 

11. Типичная пробка в Дубае


Найди Ferrari.

Найди Ferrari.

 

 

12. Вот оно - настоящее счастье!


Снег.

Снег.

 

13. Когда решила завести себе кошечку...


Домашнее животное.

Домашнее животное.

 

14. Если соска, то золотая


Семейные ценности.

Семейные ценности.

 

15. Китовая акула захотела посетить яхт-клуб


Китовая акула в Dubai Marina.

Китовая акула в Dubai Marina.

 

 

16. Биотуалеты Дубая.
.. Собственно, не слишком отличаются от наших...


 
Общественный туалет.

Общественный туалет.

 

17. Нет, это не карта алкоголика, это лицензия на покупку и хранение алкоголя!


Лицензия.


 

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Город богачей: 17 забавных снимков о жизни и отдыхе в Дубае

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Город богачей: 17 забавных снимков о жизни и отдыхе в ДубаеПодписаться на мой Instagram
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