«И мангал не нужен»: функциональный набор для готовки на открытом огне для самых великолепных пикник

Набор для готовки на открытом огне.
Порой так хочется вырваться из суетного города в лет, чтобы отдохнуть на природе и, конечно, пригородить что-нибудь вкусное на открытом огне. Оказать действенную помощь в этом романтическом начинании поможет новый кулинарный набор, в котором есть всё необходимое, чтобы готовить на огне быстро, вкусно и совершенно безопасно.
Вкусно и безопасно.
В том, чтобы готовить на открытом огне, есть какое-то свое тайное очарование. Каждый хотя бы раз отправлялся в своей жизни на природу и жарил там сало, сосиски или колбаски на открытом огне, используя для этого подручные средства, чаще всего – ветки деревьев. К сожалению, готовка таким «романтическим» способом накладывает некоторые ограничения на меню, а также сопряжена с рядом неудобств в процессе. Забыть обо всем этом, сделав любой поход на природу еще лучше, поможет новый кулинарный набор Grubstick Master Kit.
Все, что может быть необходимо.
Что же собой представляет данный набор? Прежде всего, следует отметить, что Grubstick может быть приобретен в одной из трех комплектаций: начальной, базовой и мастер. Каждая из них отличается количеством инструментов для готовки и их разнообразием. Для отдыхающего в одиночестве или с кем-то одним вполне будет достаточно «базового» Grubstick. Тем же, кто хочется отдыхать большой компанией, лучше брать «мастер».
Удобная сумка.
Основу каждого набора составляет телескопическая ручка. Почти как палка для селфи, только помогает с удобством готовить на костре. Далее в наборе идут многочисленные насадки для этих ручек. Здесь у нас две решетки-гриль, для приготовления мяса, фруктов и овощей, бургеров. Вилка с двумя концами для приготовления сосисок и колбас. Имеются также два вида емкостей для готовки хлеба, пасты, бекона и тому подобных вещей.
Вот это прочность.
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