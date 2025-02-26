20 самых состоятельных моделей мира

Издание Celebrity Net Worth проделало колоссальную работу, сложив всю известную информацию о гонорарах, недвижимости и отступных во время разводов известных моделей. Потом от всего этого они вычли налоги, оплату услуг менеджеров, агентов и учли образ жизни красоток.



В результате получился список из 20-ти самых состоятельных моделей.

20 место: Шерил Тигс – 14 миллионов долларов

19 место: Стефани Сеймур – 15 миллионов долларов

18 место: Кэролин Мёрфи – 15 миллионов долларов

17 место: Наталья Водянова – 16 миллионов долларов

16 место: Линда Евангелиста – 18 миллионов долларов

15 место: Кристи Тарлингтон – 18 миллионов долларов

14 место: Иман – 25 миллионов долларов

13 место: Адриана Лима – 35 миллионов долларов

12 место: Мила Йовович – 36 миллионов долларов

11 место: Алессандра Амбросио – 40 миллионов долларов

10 место: Клаудия Шиффер – 40 миллионов долларов

9 место: Эль Макферсон – 45 миллионов долларов

8 место: Наоми Кэмпбелл – 48 миллионов долларов

7 место: Кейт Мосс – 50 миллионов долларов

6 место: Хайди Клум – 70 миллионов долларов

5 место: Кристи Бринкли – 80 миллионов долларов

4 место: Тайра Бэнкс – 90 миллионов долларов

3 место: Синди Кроуфорд – 100 миллионов долларов

2 место: Жизель Бундхен – 250 миллионов долларов

1 место: Кэти Айрлэнд – 350 миллионов долларов