С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Вы их ещё пожалейте! Разносчики заразы!Как жители Гонкон...
  • Mikhail Stepanov
    Да похрен, что этих двух шлюх связывает!О чем молчит Рена...
  • Боцман
    У попуаскске красивее .Тату как искусств...

20 самых состоятельных моделей мира

Издание Celebrity Net Worth проделало колоссальную работу, сложив всю известную информацию о гонорарах, недвижимости и отступных во время разводов известных моделей. Потом от всего этого они вычли налоги, оплату услуг менеджеров, агентов и учли образ жизни красоток.

В результате получился список из 20-ти самых состоятельных моделей.

Не надейтесь увидеть здесь юных прелестниц вроде Даутцен Крус и Миранды Керр.

Этот список, в основном, объединил ветеранш модельного бизнеса, знаменитых не только работой на подиуме, но и участием в разного рода телешоу, кино и музыкальных проектах; а кое-кто прославился и как дизайнер.

Кроме того, большая часть этих женщин – владелицы собственных бизнес-предприятий.

20 место: Шерил Тигс – 14 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Шерил начала карьеру в модельном бизнесе в 17 лет. В 80-е выпустила собственную линию одежды, снималась в кино. Несмотря на то, что сейчас Шерил Тигс уже за шестьдесят, она остается чрезвычайно активной и деловой – ведет несколько бизнес-проектов и регулярно появляется в свете.

19 место: Стефани Сеймур – 15 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала модельную карьеру в 14 лет. Снималась в кино («Закон и порядок», «Поллок»), написала книгу.

18 место: Кэролин Мёрфи – 15 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 17 лет. Снялась в фильме «Высоты свободы», принимала участие в музыкальных проектах.

17 место: Наталья Водянова – 16 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 15 лет. Основала собственный фонд «Обнажённые сердца» для строительства детских площадок в провинциальных городах России.

16 место: Линда Евангелиста – 18 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

В 15 лет Линда стала победительницей местного конкурса красоты «Мисс Ниагара» и получила предложение от нью-йоркского агентства «Элит». Ей принадлежит крылатая фраза: «Меньше, чем за десять тысяч долларов, я даже с постели не встану».

15 место: Кристи Тарлингтон – 18 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 13 лет. В детстве была одержима страстью к лошадям и начала работать в модельном бизнесе с мыслью подсобрать денег для занятий конным спортом.

14 место: Иман – 25 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 20 лет. Владеет пятью языками — арабским, английским, французским, итальянским и сомалийским. Изучала политологию в Университете Найроби. В 2007 году Иман открыла собственную марку сети домашних покупок. Кроме того, она является генеральным директором фирмы по производству косметики IMAN Cosmetics.

Иман принимает участие в программе «Сохраним детям жизнь», которая помогает больным детям и бедным семьям Африки и в других развивающихся стран.

13 место: Адриана Лима – 35 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 16 лет. Занимается благотворительностью – сделала, например, денежное пожертвование на расширение детского дома в своем родном городе Салвадор, неоднократно покупала одежду для детей из бедных семей. Адриана снялась в фильме «Слежка» с Микки Рурком

12 место: Мила Йовович – 36 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Работает с 11 лет. Модель, актриса, продюсер, композитор. Самые известные фильмы: «Пятый элемент», «Обитель зла», «Жанна Д’Арк».

11 место: Алессандра Амбросио – 40 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Первые шаги в модельной карьере сделала в 12 лет. В 2006 году сыграла эпизодическую роль теннисистки в фильме «Казино Рояль». Выпускает собственную линию купальников.

10 место: Клаудия Шиффер – 40 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Дебютировала в 17 лет. Снялась в нескольких фильмах («Реальная любовь», «Амнезия», «Богатенький Ричи»).

9 место: Эль Макферсон – 45 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Создала собственную линию женского белья, владелa сетью ресторанов «Fashion Cafe» вместе с Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Клаудией Шиффер.

8 место: Наоми Кэмпбелл – 48 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

В модельном бизнесе с 15 лет. В 1998 году в издательстве вышла её книга «Лебедь», сборы от продаж которой перечисляются в фонд Красного Креста Сомали. Снялась в нескольких телесериалах, в клипе Майкла Джексона «In the Closet». Вместе с Эль Макферсон, Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон открыла сеть ресторанов «Fashion Cafe».

7 место: Кейт Мосс – 50 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 14 лет. В качестве дизайнера выпустила четырнадцать коллекций в сотрудничестве с брендом Topshop, которые оказались очень востребованы покупателями.

6 место: Хайди Клум – 70 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру в 19 лет. Снялась в ситкоме «Спин Сити», где играла саму себя, на её счету также эпизодические роли в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки» и в фильмах «Английский цирюльник» и «Дьявол носит Прада».

5 место: Кристи Бринкли – 80 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Снялась в комедиях «Каникулы», «Каникулы в Вегасе». Размещает собственные фотографии и иллюстрации в престижных глянцевых изданиях. Профессионально ведет дела на рынке недвижимости.

4 место: Тайра Бэнкс – 90 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Американская супермодель, актриса, певица, продюсер и телеведущая. Создала и в настоящее время ведёт реалити-шоу «Топ-модель по-американски». Совместно с Эштоном Катчером является ведущей шоу True Beauty. Среди её киноработ «Принц из Беверли-Хиллс», «Хэллоуин: Воскрешение». Написала книгу «Красота Тайры, снаружи и изнутри», цель которой – помочь женщинам осознать свою естественную красоту.

3 место: Синди Кроуфорд – 100 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

После школы получила академическую стипендию в Северо-западном университете, где изучала химическую технологию, но бросила учёбу, чтобы сосредоточиться на карьере модели. Вела программу «Дом стиля» на канале MTV. В 1995 году исполнила главную роль в фильме «Честная игра» с Уильямом Болдуином.

2 место: Жизель Бундхен – 250 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру фотомодели в 14 лет. Снялась в двух фильмах: «Нью-йоркское такси» и «Дьявол носит Prada». Занимается благотворительностью, сотрудничает со многими экологическими организациями и проектами.

1 место: Кэти Айрлэнд – 350 миллионов долларов


20 самых состоятельных моделей планеты

Начала карьеру фотомодели в 17 лет. В кино и на телевидении сыграла почти 40 ролей («Мелроуз Плэйс», «Путешествие к центру Земли», «Сабрина – маленькая ведьма»). Кроме того, Кэти является автором нескольких книг и дизайнером собственной линии одежды.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
наверх