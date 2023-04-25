Изображение НЛО на средневековых картинах

Как ни странно, изображения НЛО появились задолго до размытых фотографий невадской пустыни. Часто рядом с изображением Христа или Марии на средневековых картинах можно видеть объекты, которые очень напоминают летающие тарелки. Мы собрали самые интересные картины с изображением НЛО.
Гобелен «Летний триумф» был создан в Брюгге в 1538 году. Сейчас он хранится в Баварском национальном музее. В левом верхнем углу картины видны два характерных изображения летающих тарелок. Что они делают на бельгийском гобелене шестнадцатого века, никто сказать не может.
ФОТО: QNM.IT
На этой иллюстрации из первого полноценного географического атласа «Зрелище круга земного», переизданного в 1630-х годах адмиралом Блау, изображен случай, когда два голландских судна стали свидетелями двух светящихся шаров в небе. В шарах мы видим лица каких-то существ.
ФОТО: STIRILEPROTV.RO
Эта монета с изображением диска, похожего на НЛО, была отчеканена во Франции в 1680 году. Что хотел сказать автор этим изображением, никто объяснить не может.
ФОТО: FORBIDDENARCHAEOLOGY.NET
На этой картине 1697 года показаны неопознанные летающие объекты над Гамбургом. Эти объекты были описаны очевидцами как два светящихся колеса.
ФОТО: SCIENCE.HOWSTUFFWORKS.COM
В этой картине неизвестного автора изображен Моисей, получающий скрижали с десятью заповедями. В небе хорошо видны летающие объекты неизвестного происхождения. Картина хранится в Бельгии в Earls D’Oltremond.
ФОТО: THEPARKVILLAGE.COM
На этой картине изображено крещение Иисуса. На Иисуса и Иоанна Крестителя идут лучи от диска, парящего в небе. Не понятно, что заставило художника совместить классический библейский сюжет с изображением НЛО.
ФОТО: EUROSTYX.COM
Изображение в соборе Свети-Цховели в Грузии. Обратите внимание на объекты, похожие на космические корабли, по обе стороны от Христа.
ФОТО: GEORGIA.OREXCA.COM
Еще одна фреска с изображением распятия Христа на Голгофе. Как и на грузинской фреске здесь изображены два объекта. Они уж точно являются летательным аппаратами, ведь в том, что слева, отчетливо виден человек. Эта картина висит над алтарем монастыре Высокие Дечаны в Косово.
ФОТО: JOHNTHEWITNESS.WORDPRESS.COM
Картина «Мадонна со святым Джованнино» написана в 15 веке Доменико Гирландайо. Она висит во Флоренции в Палаццо Веккьо. Над правым плечом Марии виден объект в форме диска. Чуть ниже мы видим человека, который, держа руку козырьком, смотрит на объект.
ФОТО: MASSIMOPOLIDORO.COM
Картина Карло Кривелли «Благовещение со святым Эмидием» была написана в 1486 году. Над улицей висит диск, очень похожий на НЛО, из которого идут лучи прямо в голову Марии. Сейчас картину можно увидеть в Национальной галерее в Лондоне.
ФОТО: TARINGA.NET
На картине «Чудо снега» Мазолино да Паникале, где изображены Иисус с Марией, хорошо видны несколько летающих тарелок в небе над страждущими. Картина висит в церкви Санта-Мария-Маджоре, Флоренция.
В иллюстрациях рукописи двенадцатого века изображено НЛО, которое видели во Франции в восьмом веке, во время войны с саксами.
ФОТО: UTHUK-UBLUK.BLOGSPOT.COM
Саксы осаждали замок Сигибург и увидели в небе над ним светящиеся объекты. Варвары решили, что это Всевышний решил защитить город, и отступили.
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