С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...
  • Евгений Иванов
    Ни какой это не колодецЧанд Баори — уник...
  • Ингерман Ланская
    до чего дожили - предлагается готовить индейку и это так обыденно.... а лет 40-60 назад индейка - это было что-то нав...Лучшая еда для на...

Самый необычный монах: обычная дворняга стала послушником в католическом монастыре


Брат Биготон - самый необычный монах.

Брат Биготон - самый необычный монах.

Согласно католической веры, святой Франциск Ассизский был покровителем животных, и может быть именно поэтому маленький бездомный пес приблудился именно к этому монастырю в Боливии. Монахи приняли странника благосклонно, дали ему кров и еду, а также (по желанию самого пса) приняли его в свое братство. Теперь в монастыре Кочабамба живет брат Биготон, что с испанского переводится как "усы."

Для брата Биготона пошили специальную одежду.

Для брата Биготона пошили специальную одежду.

 

Монахи сходятся в мнении, что брат Биготон - самый симпатичный из всех, и уж точно самый жизнелюбивый. Несмотря на то, что у собаки теперь есть своя, довольно милая, одежда монаха, животное ведет себя не как житель монастыря, а как самый счастливый пес в мире. "Вся его жизнь - это сплошные игры и бег," - рассказывает брат Хорхе Фернандес. - "Здесь все его любят, он прекрасное божье создание."
Здесь все его любят, он прекрасное божье создание.

Здесь все его любят, он прекрасное божье создание.

 
Новый послушник в монастыре.

Новый послушник в монастыре.

 

Как рассказывают монахи, бегать и играть - не единственные обязанности "пушистого брата". "Брат Биготон еще проповедует рыбам, - шутит один из монахов. Хотя, конечно, самой главной обязанностью собаки является помощь другим бездомным животным. Местная организация по спасению животных "Холодный нос" надеется, что рассказав историю о брате Биготоне, другие монастыри также откроют свои двери бездомным собакам и кошкам.
Брат Биготон еще проповедует рыбам.

Брат Биготон еще проповедует рыбам.

 
Счастливый пес нашел свой дом в монастыре.

Счастливый пес нашел свой дом в монастыре.

 

"Если бы все церкви нашей страны приютили у себя хотя бы одно животное и заботились бы о нем так, как сейчас заботятся о брате Биготоне, мы уверены, что и обычные люди последовали бы этому примеру," - пишут у себя на странице в Facebook участники организации "Холодный нос".
История о брате Биготоне стала известна благодаря местной организации по защите животных.

История о брате Биготоне стала известна благодаря местной организации по защите животных.

 
Вся его жизнь - это сплошные игры и бег.

Вся его жизнь - это сплошные игры и бег.

 
Маленький монах.

Маленький монах.

 
Три монаха.

Три монаха.

 
Брат Биготон.

Брат Биготон.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх