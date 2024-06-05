8 тревожных сигналов вашего тела, которые нельзя игнорировать

Попробуем разобраться, что же скрывается за «банальным недомоганием» и другими распространёнными жалобами.
Вы – внимательный слушатель? Если запоминаете слова собеседника, не перебиваете, проявляете участие и эмоции, то всё превосходно, достойно похвалы. А как насчёт собственного тела? К нему тоже нужно прислушиваться и крайне внимательно.
Был бы отдельный словарь для «языка тела»…
Научиться слушать свое тело и доверять ему – важный навык, которым стоит овладеть ещё с молодости. Нет, пополнять стройные ряды ипохондриков и бежать к врачу после каждого «кольнуло в боку» не следует. Но пропускать даже мелкие сигналы тела не стоит. Иногда в них закодирована действительно важная информация. Попробуем разобраться, что же скрывается за «банальным недомоганием» и другими распространёнными жалобами.
1. Забывчивость
«Ну куда же я телефон положила?»
Устали проводить утро, как в тумане, а по дороге на работу с усилием вспоминать, закрыли вы дверь на ключ или нет? Конечно, лёгкая рассеянность неплохо лечится полноценным сном. Но если и 8 часов в объятьях Морфея не влияют на ситуацию, лучше посетить эндокринолога и сдать анализ крови на основные маркеры щитовидной железы. Проблема может быть в ней. Особенно, если сочетается с постоянной усталостью и скачками настроения.
2. Низкое либидо
Если ну вообще не охота…
Да, сотня проектов на работе, злой начальник и дикие пробки на дороге не сильно способствуют подвигам на брачном ложе.отношениях, низкое либидо может намекать на серьёзную вещь: гормональный дисбаланс. Который запросто провоцирует затяжную депрессию, скачки веса и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Так что лучше сработать на предупреждение и сдать анализ на гормоны.
3. Вы постоянно «на нервах»
Когда всё достало.
Проблемы бывают у всех, а стресс так и вовсе стал нормой городской жизни. Но если вы всё чаще замечаете за собой скачки настроения, плаксивость, приступы тревоги без причины и упомянутое выше низкое либидо, ваш стресс, вероятно затянулся. И повышенная выработка гормона кортизола заставляет тело работать буквально на износ. Не следует игнорировать эти симптомы: доказано, что затяжной стресс приводит к депрессии и снижает когнитивные функции. То есть, на работе это точно отразится. А потому скорее берите отпуск. Или, хотя бы, гуляйте на свежем воздухе около 20 минут в день. Иногда для этого достаточно просто выйти из общественного транспорта на пару остановок раньше. Двигательная активность и глубокое дыхание помогают держать стресс в узде. Так же, как и здоровое питание.
4. Судороги в ногах случаются всё чаще
Не стоит игнорировать судороги.
Большинство из нас проводит целый день в положении сидя, а потому не придаёт значения странным ощущениям в конечностях. Зря. Учащённые судороги и спазмы в ногах могут быть сигналом о недостатке магния в организме. И ранними предвестниками аритмии, тахикардии и даже сердечного приступа. Обязательно проконсультируйтесь с флебологом: доктор наверняка посоветует вам обогатить диету бананами, миндалём, блюдами из тыквы и другими естественными источниками магния. Или подберёт подходящий препарат. Очевидно одно: игнорировать этот симптом точно нельзя.
5. Вы чувствуете покалывание в пальцах
Странное ощущение, правда?
Частое покалывание может быть сигналом нехватки витамина B12. А хроническая недостача этого «незначительного» витамина может спровоцировать анемию. А потому обязательно добавьте в меню куриные яйца и молочные продукты. Вероятнее всего, что и пальцы после этого быстро успокоятся.
6. Кожа стала слишком сухой и шелушится
Одним кремом не обойдёшься.
Да, с началом отопительного сезона это становится просто-таки всеобщей проблемой. Но виноват не только сухой воздух. Тело пытается сказать, что ему не хватает жирных кислот. А потому обязательно подкормите его полезными вкусностями, вроде грецких орехов, авокадо, оливок или оливкового масла и красной рыбы. А кожу – хорошим увлажняющим кремом. И в целом не забывайте, что любую косметическую проблему нужно решать комплексно, в том числе и изнутри.
7. Лицо «атакуют» прыщи
«Взрослые» прыщи – всегда сигнал.
К высыпаниям надо прислушиваться. Особенно, если вам уже немного за 16. В зрелом возрасте акне почти всегда сообщают об одной из следующих проблем: гормональные «качели» (в том числе, по фазам цикла у женщин), затяжной стресс (кортизол сразу бьёт по коже), недостаток сна (ведь именно сон «гасит» гормон стресса кортизол) или же злоупотребление сахаром. Так что прежде, чем бежать за самым плотным тональным кремом-«замазкой», постарайтесь устранить причину. Иначе прыщи будут триумфально возвращаться.
8. Вам постоянно хочется спать
Когда не можешь сдерживать зевоту.
Особенно, в самой середине дня. Если вы считаете минуты до ланча и стараетесь делать вид, что не спите на жутко важном совещании, причиной может быть…ваш завтрак! А заодно обед. Во всяком случае, если вы налегаете на всё высокоуглеводное и «хлебное», вроде бутербродов или булок. Такие вкусности дают моментальный заряд энергии, но уже через пару часов забирают его с процентами. «Спасибо» скачкам сахара в крови. А потому отдайте предпочтение белковой пище, овощам и фруктам. Они точно помогут продержаться до вечера без двух литров кофе.
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