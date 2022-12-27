«$» — один из самых узнаваемых символов современности, большинство людей безошибочно идентифицируют «S» с одной или двумя вертикальными «палочками» как знак доллара. Почему же именно «S» стала основой для обозначения американской валюты, ведь в слове «доллар» даже нет такой буквы? Дело в том, что изначально «$» — знак не доллара, а песо. Далее немного истории.
История слова «доллар» началась в XVI-м веке в Чехии. Европа тогда впервые за долгое время стала богата серебром. Столетиями европейцы тратили золото и серебро на покупку шёлка, пряностей и другой экзотической роскоши, в результате чего запасы драгоценных металлов в Старом Сaвете порядком истощились. В начале XVI-го века в Тироле, Саксонии (в настоящее время — области Австрии и Германии) и Богемии (современная Чехия) обнаружились довольно большие залежи серебряной руды и серебряные монеты начали активно вытеснять из обращения золотые. Богемские йохимсталеры стали эталоном в чеканке серебряных монет и вскоре сокращённым словом «талер» уже называли любую серебряную валюту. Каждый народ переиначивал чешский термин на свой лад — скажем, голландцы произносили его как «даалдер», в Словении «талер» стал «толаром», а англичане превратили его… в «доллар».
Когда Испания начала активно осваивать богатства Нового Света, европейские месторождения драгметаллов утратили своё былое значение, на следующие несколько сотен лет «серебряный центр» мира переместился в Боливию, Перу и Мексику. Реалы, их ещё называли «испанскими долларами» или «peso de ocho» (англ. «piece of eight» — восьмая часть, «осьмушка», каждый реал стоил 1/8 английского фунта), отчеканенные из «индейского» серебра заполонили Европу и постепенно вытеснили с рынка талеры, став основной международной валютой. Чтобы понять, насколько велико было влияние испанских денег на культуру и экономику того времени, обратите внимание на названия некоторых современных национальных валют.
В восьми странах (Аргентина, Чили, Колумбия, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Филиппины и Уругвай) денежные знаки называются песо. Китайские юани и японские иены получили свои названия в честь формы испанских монет (кит. «юань» — круглый) — Япония и Китай взяли их за основу при создании своих денег. Риялы, которыми рассчитываются в Саудовской Аравии и катарские риалы также обязаны своими именами испанским реалам. И наконец, главное — когда молодое государство Соединённые Штаты Америки озаботилось чеканкой собственных денег, их назвали «доллар», испанские деньги тогда широко применялись при расчётах внутри страны.
Каким же образом «S с палочкой» стало символом американского доллара? Как уже упоминалось, испанские песо долгое время были главной мировой валютой и коммерсантам приходилось постоянно писать его наименование в финансовых документах. Постепенно его для удобства стали обозначать буквами «Ps», а позже и вовсе сократили до «S» с вертикальной чертой, изображающей стилизованную «P». Американцы вместе с названием позаимствовали у песо и его символ, со временем их доллары стали гораздо популярнее испанской валюты и теперь знак «$» у всех ассоциируется с США, хотя например, мексиканские и кубинские песо по-прежнему обозначаются точно таким же символом.
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