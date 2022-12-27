«$» — один из самых узнаваемых символов современности, большинство людей безошибочно идентифицируют «S» с одной или двумя вертикальными «палочками» как знак доллара. Почему же именно «S» стала основой для обозначения американской валюты, ведь в слове «доллар» даже нет такой буквы? Дело в том, что изначально «$» — знак не доллара, а песо. Далее немного истории.





История слова «доллар» началась в XVI-м веке в Чехии. Европа тогда впервые за долгое время стала богата серебром. Столетиями европейцы тратили золото и серебро на покупку шёлка, пряностей и другой экзотической роскоши, в результате чего запасы драгоценных металлов в Старом Сaвете порядком истощились. В начале XVI-го века в Тироле, Саксонии (в настоящее время — области Австрии и Германии) и Богемии (современная Чехия) обнаружились довольно большие залежи серебряной руды и серебряные монеты начали активно вытеснять из обращения золотые. Богемские йохимсталеры стали эталоном в чеканке серебряных монет и вскоре сокращённым словом «талер» уже называли любую серебряную валюту. Каждый народ переиначивал чешский термин на свой лад — скажем, голландцы произносили его как «даалдер», в Словении «талер» стал «толаром», а англичане превратили его… в «доллар».



Когда Испания начала активно осваивать богатства Нового Света, европейские месторождения драгметаллов утратили своё былое значение, на следующие несколько сотен лет «серебряный центр» мира переместился в Боливию, Перу и Мексику. Реалы, их ещё называли «испанскими долларами» или «peso de ocho» (англ. «piece of eight» — восьмая часть, «осьмушка», каждый реал стоил 1/8 английского фунта), отчеканенные из «индейского» серебра заполонили Европу и постепенно вытеснили с рынка талеры, став основной международной валютой. Чтобы понять, насколько велико было влияние испанских денег на культуру и экономику того времени, обратите внимание на названия некоторых современных национальных валют.









Peso de ocho



